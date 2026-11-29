خبرني - أعلنت شركة الأسواق الحرة الأردنية عن تعيين السيدة عبير محمد علي الحنيطي، نائباً للرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى تكليفها بمهام مدير إدارة الخدمات الإدارية والموارد البشرية.

وجاء القرار بموجب قرار مجلس إدارة الشركة خلال جلسته رقم (13/2026)، المنعقدة بتاريخ 28 تشرين الأول 2026، على أن يسري التعيين اعتباراً من الأول من تشرين الثاني 2026.

وكانت الحنيطي تشغل منصب مدير إدارة الخدمات الإدارية والموارد البشرية في الشركة، قبل صدور قرار تعيينها في منصب نائب الرئيس التنفيذي، مع استمرارها في تولي مهام الإدارة ذاتها.