خبرني - استعداداً لانطلاق النسخة العشرين من أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر، المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 4 كانون الأول 2026 في مدينة العقبة، أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan)، بالتنسيق مع إدارة السير ومديرية الأمن العام في العقبة، عن استكمال الترتيبات المتعلقة بالخطة المرورية، التي تتضمن إغلاقات مؤقتة لعدد من الطرق والشوارع، وتحديد الطرق البديلة خلال فترة إقامة السباقات.

وتهدف الخطة المرورية إلى ضمان سلامة العدّائين والمواطنين، وتنظيم حركة السير وتسهيل تنقّل المواطنين وزوار المدينة خلال إقامة الماراثون، الذي يحتفي هذا العام بنسخته العشرين، ويجمع عدّائين من داخل المملكة وخارجها في حدث رياضي يسهم في تعزيز ثقافة الجري والترويج للسياحة الرياضية في مدينة العقبة.

الإغلاقات المرورية

تبدأ الإغلاقات المرورية يوم الجمعة الموافق 4 كانون الأول 2026، من الساعة الرابعة فجراً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتشمل إغلاق شارع الفاروق بالكامل في كلا الاتجاهين، من بدايته بالقرب من شارع المطار وحتى التقائه بشارع الاستقلال، بالإضافة إلى إغلاق جميع الفتحات المرورية والشوارع الفرعية المؤدية إليه.

كما تشمل الإغلاقات شارع الاستقلال وصولاً إلى دوار الإنتركونتيننتال، بما في ذلك الدوار، وشارع الفنادق الممتد من فندق الإنتركونتيننتال ولغاية دوار ماكدونالدز، إلى جانب إغلاق الطريق من دوار ماكدونالدز باتجاه ساحة الثورة العربية الكبرى في اتجاه واحد.

الطرق البديلة

ولتسهيل حركة التنقل خلال فترة إقامة السباقات، تتضمن الخطة المرورية إتاحة عدد من الطرق البديلة، تشمل شارع المحافظة، والطريق من دوار ماكدونالدز باتجاه واحد مقابل فندق موفنبيك وصولاً إلى شارع الاستقلال، ومن شارع الاستقلال وصولاً إلى إشارات المحدود، ثم الانعطاف يميناً باتجاه دوار المحدود، بالإضافة إلى شارع الحمامات التونسية، وشارع السلطة باتجاه المطار، والشوارع الداخلية في منطقة المحدود الوسط.

ودعت الجمعية الأردنية للماراثونات المواطنين وسكان مدينة العقبة وزوارها إلى التعاون مع كوادر إدارة السير، والتقيد بالإرشادات المرورية، واستخدام الطرق البديلة المحددة، وتجنب الوقوف أو التوقف على امتداد المسارات المخصصة للسباقات، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة الجميع.

وأعربت الجمعية عن تقديرها لتعاون المواطنين وتفهّمهم للإجراءات المرورية المؤقتة، مثمّنةً جهود مديرية الأمن العام وإدارة السير والجهات المعنية في تأمين مسارات السباقات وإنجاح النسخة العشرين من أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر.