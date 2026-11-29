خبرني - اتهمت جماعة الحوثيين في اليمن، الأحد، السعودية بشن هجوم على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد، فيما هددت الجماعة باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، رداً على الهجوم الذي أعلنت عنه وسائل إعلام تابعة لها.

وأفاد تلفزيون «المسيرة» التابع للحوثيين بأن السعودية هاجمت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه.

وفي أعقاب ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن قوات الجماعة ستستهدف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر، رداً على ما وصفه باستهداف السعودية ميناء رأس عيسى.

وقال سريع في بيان إن «ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفاً لقواتنا»، محذراً الموظفين والعاملين والموجودين بالقرب من تلك الموانئ، وداعياً إياهم إلى إخلائها فوراً والابتعاد عنها.

كما طالب جميع شركات الملاحة بإخلاء سفنها من الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر بصورة فورية.

دعوة سابقة لإخلاء ميناء رأس عيسى

وسبق إعلان الحوثيين أن طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى، وفق خريطة توضيحية حددت الموقع المطلوب إخلاؤه.

وجاءت الدعوة في إعلان نشره المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عبر حسابه على منصة «إكس»، أوضح فيه أن طلب الإخلاء يأتي حفاظاً على سلامة المدنيين.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن أسباب طلب الإخلاء أو المهلة الزمنية المحددة لتنفيذه.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التهديدات المتبادلة، في أعقاب إعلان الحوثيين تعرض ميناء رأس عيسى لهجوم نسبوه إلى السعودية، من دون توافر تفاصيل مستقلة في المعلومات المعلنة بشأن حجم الأضرار أو وقوع ضحايا.