خبرني - قضت محكمة بداية جزاء السلط بحبس شاب يبلغ من العمر 28 عاماً لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بسرقة أموال من صندوق تبرعات أحد المساجد، والاستيلاء على جهاز دريل شحن يعود للمسجد.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدم بها مسؤول المسجد، عقب اكتشاف فقدان مبالغ مالية من صندوق التبرعات، إلى جانب سرقة الجهاز، حيث كشفت تسجيلات كاميرات المراقبة دخول المتهم إلى المسجد في مناسبتين، والاستيلاء على المسروقات.

وأقر المتهم بارتكاب السرقات خلال التحقيق، فيما جرى ضبط المسروقات وإعادتها إلى المسجد، وأفاد المشتكي بأن المبالغ المسروقة لم تتجاوز 20 ديناراً، معلناً إسقاط حقه الشخصي وعدم رغبته بملاحقة المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جناية السرقة، إلا أن المحكمة قررت تعديل الوصف الجرمي إلى جنحة السرقة من مكان عبادة، بعد أن تبين لها عدم توافر ظروف التشديد، إذ لم يثبت أن المتهم كسر أو خلع أي حواجز أو وسائل حماية للدخول أو الاستيلاء على المسروقات.

واعتبرت المحكمة إسقاط الحق الشخصي سبباً مخففاً تقديرياً، وقررت تخفيض العقوبة وتنفيذ إحدى العقوبتين المحكوم بهما، لتصبح العقوبة النهائية الحبس 6 أشهر والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف السابقة، إضافة إلى تضمينه 20 ديناراً نفقات إدارية وقضائية.