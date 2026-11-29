بقلوب مؤمنة وإيماناً بقضاء الله وقدره تنعى عشائر الحباشنة

المرحوم العقيد المتقاعد زيد محمد باشا الحباشنة (أبو يزن)

زوج الفاضلة سعادة القاضية تغريد حكمت

والد كل من: يزن زوجته يارا ضاهر ومها زوجة المهندس أحمد ملكاوي رئيس لجنة امانة عمان الكبرى ،ومجد زوجة المهندس رامي عبدالقادر

شقيق كل من المرحوم أحمد و محمود وحمدي وابراهيم و سعاد و حمدة

الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاحد الموافق

٢٩/١١/٢٠٢٦ وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٦ من مسجد حاتم الحوتري الى مقبرة شمال عمان

تقبل التعازي في ديوان أبناء الكرك/ دابوق للرجال والنساء من الساعة الرابعة لغاية الساعة التاسعة ولمدة ثلاثة أيام

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه ،واعف عنه ،وأكرم نُزُله ، ووسع مُدخلهُ ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة ،وأعذه من عذاب القبر.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

