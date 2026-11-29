خبرني - نظمت شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، بدعم من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع هيئة الإعلام، اليوم السبت، مؤتمرها الوطني بعنوان "من التوثيق إلى التغيير: نحو منظومة وطنية متكاملة لحماية الصحفيات من العنف الرقمي وتعزيز وصولهن إلى الإنصاف"، بمشاركة ممثلين وممثلات عن مؤسسات رسمية ووطنية وإعلامية وحقوقية ونسوية وبحثية، إلى جانب صحفيات وصحفيين وخبراء ومتخصصين.

وناقش المؤتمر واقع العنف الرقمي الذي تتعرض له الصحفيات في الأردن، والتحديات المرتبطة بوصولهن إلى الحماية والعدالة والإنصاف، وسبل تطوير الاستجابات التشريعية والمؤسسية والمهنية، بما يضمن حقهن في ممارسة العمل الصحفي بحرية وأمان وكرامة.

وفي الكلمة الافتتاحية، قالت خلود شكاخوا، المديرة الإقليمية والمنسقة القطرية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، إن المؤتمر يأتي تتويجًا لمسار من العمل المشترك مع شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، شمل إنتاج المعرفة وتعزيز الوعي القانوني بسبل الإنصاف المتاحة، وبناء الشراكات بين الصحفيات والمحاميات، وتوقيع مذكرة تفاهم تجمع الكفاءات الإعلامية والقانونية في مواجهة العنف الرقمي.

وأضافت شكاخوا أن تشكيل اللجان الإقليمية للشبكة جاء بهدف توسيع نطاق التوعية وبناء القدرات وتسهيل التواصل مع الصحفيات في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الرسمية والوطنية والإعلامية لتوفير الدعم والحماية للصحفيات.

وأشارت إلى أن آثار العنف الرقمي لا تقتصر على الضرر المباشر الذي يلحق بالصحفيات، وإنما تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية أوسع، مشددة على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الجهات المعنية، بما يكفل للجميع التمتع بحق الحصول الآمن على المعلومات عبر الفضاء الرقمي.

واستعرض المؤتمر أبرز نتائج دراسة "من التعرض إلى الإنصاف: منظومة سبل الإنصاف المتاحة للصحفيات اللواتي يواجهن العنف الرقمي في الأردن"، التي نفذتها الشبكة وشملت 406 مشاركات، وأظهرت أن 49.3% منهن تعرضن للعنف الرقمي المرتبط بعملهن الصحفي، فيما أفادت 76% من المتعرضات للعنف بحاجتهن إلى الدعم والحماية بدرجة متوسطة أو كبيرة جدًا، مقابل 15% فقط أشرن إلى وضوح مسارات الإنصاف بصورة كاملة.

كما أظهرت الدراسة أن 58.9% من الصحفيات اللواتي تأثر عملهن نتيجة العنف الرقمي قللن من نشاطهن على منصات التواصل الاجتماعي، فيما امتنعت 49.3% منهن عن نشر أو تغطية موضوعات معينة، ومارست 39.7% الرقابة الذاتية، بينما فكرت 26% منهن في ترك المهنة، وهو ما يعكس امتداد آثار العنف الرقمي إلى حرية الصحافة وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

وقالت رانيا الصرايرة، مؤسسة ومنسقة شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، إن نتائج الدراسة وتجربة الشبكة الميدانية تكشفان عن فجوة بين أدوات الحماية المتاحة وقدرة الصحفيات على الوصول إليها والاستفادة منها، مشيرة إلى أن وجود التشريعات والمؤسسات لا يعني بالضرورة تحقق الإنصاف.

وأضافت الصرايرة أن الشبكة عملت على تطوير تدخلات تتجاوز التوعية وبناء القدرات، لتشمل الرصد والتوثيق وإنتاج المعرفة، وتشكيل اللجان الإقليمية، وتعزيز الشراكات مع المحاميات والمؤسسات الحقوقية والنسوية، والعمل على تطوير آليات الاستجابة والإحالة.

وأكدت ضرورة الاعتراف بالعنف الرقمي المرتبط بالعمل الصحفي باعتباره أحد مخاطر السلامة المهنية، والانتقال من تحميل الصحفيات مسؤولية حماية أنفسهن إلى مأسسة الحماية داخل المؤسسات الإعلامية، مشددة على ضرورة ألا يكون انسحاب الصحفيات من الفضاء الرقمي أو تقليص حضورهن المهني ثمنًا لحمايتهن.

ودعت الصرايرة إلى تطوير بروتوكول وطني مشترك للاستجابة والإحالة، يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ويضمن استمرارية الدعم، مؤكدة استعداد الشبكة للمساهمة في تطوير هذا المسار والبناء على ما راكمته من خبرات وشراكات وأدلة بحثية.

وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين، تناولت الأولى الأطر التشريعية والحقوقية وتحديات الوصول إلى الحماية والإنصاف، وأدارتها الصحفية نادين النمري، فيما تناولت الثانية تكامل الأدوار المؤسسية والمهنية والنسوية في تطوير منظومة الحماية والإنصاف، وأدارتها الصحفية هديل غبون.

وخلال الجلسة الأولى، تناولت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية النائب فليحة الخضير أهمية تطوير الأطر التشريعية الوطنية بما يواكب التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية، ويعزز الحماية من أشكال العنف المستحدثة، مع مراعاة خصوصية العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء والصحفيات.

وأشارت الخضير إلى أهمية توظيف نتائج الدراسات والتوصيات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني في النقاشات التشريعية والرقابية، وتعزيز الحوار بين مجلس النواب والجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في معالجة الفجوات القانونية والإجرائية وتطوير ضمانات الوصول إلى العدالة.

من جانبها، تناولت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة نهلة المومني العنف الرقمي ضد الصحفيات من منظور حقوقي، باعتباره قضية تمس جملة من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والخصوصية والمساواة وحرية الرأي والتعبير والعمل.

وأكدت المومني أهمية اعتماد مقاربة حقوقية شاملة للإنصاف، لا تقتصر على مساءلة مرتكبي الانتهاكات، وإنما تشمل وقف الضرر وتوفير الحماية وجبر الضرر وضمان عدم تكراره، إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة العنف الرقمي وصون الحريات العامة وحرية الإعلام.

بدوره، تحدث المحامي المتخصص في التشريعات الاعلامية والجرائم الالكترونية ورصد وتوثيق الانتهاكات في الفضاء الرقمي الاستاذ خالد خليفات التحديات القانونية والإجرائية التي تواجه الصحفيات عند اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك التعامل مع الأدلة الرقمية وتحديد المسؤولية القانونية ومتابعة الشكاوى.

وأشار خليفات إلى أهمية تعزيز المشورة القانونية الأولية المتخصصة، وبناء قدرات العاملين في القضاء والنيابة العامة على التعامل مع خصوصية قضايا العنف الرقمي، فضلًا عن تفعيل قواعد جبر الضرر وتطوير الإجراءات بما يضمن وصولًا أكثر فاعلية إلى العدالة.

وفي إطار مناقشة الأدوار المؤسسية والنسوية، تناولت الامينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الاردني ربى المطارنة أهمية إدماج العنف الرقمي ضد الصحفيات ضمن الجهود الوطنية الأوسع لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات النسوية والحقوقية والإعلامية.

وأكدت المطارنة أهمية مراعاة التحديات التي تواجهها النساء في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز اللامركزية في تقديم خدمات الحماية والدعم، والبناء على خبرات المؤسسات النسوية وشبكاتها المحلية لضمان وصول النساء إلى الخدمات المتخصصة.

من جانبها، لفتت مؤسسة شبكة المحاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء المحامية تغريد الدغمي أهمية تعزيز الشراكات بين الصحفيات والمحاميات، وتطوير آليات واضحة للإحالة القانونية، بما يضمن حصول الصحفيات على المشورة والمساندة القانونية منذ المراحل الأولى للتعرض للعنف الرقمي.

وأشارت الدغمي إلى ضرورة بناء الثقة بمسارات الإنصاف، وتوفير بيئة آمنة وسرية لطلب المساعدة، وتعزيز معرفة الصحفيات بحقوقهن وخياراتهن القانونية، مع احترام إرادتهن وحقهن في اختيار مسار الإنصاف المناسب.

بدوره، تناول أيمن هلسة، مدير مركز المعلومات والبحوث، أهمية مأسسة العلاقة بين إنتاج المعرفة وتطوير السياسات العامة، والعمل على ترجمة نتائج الدراسات المتعلقة بالعنف الرقمي إلى إجراءات وتدخلات مؤسسية قابلة للتنفيذ والقياس.

وأشار هلسة إلى أهمية توحيد التعريفات والمصطلحات المرتبطة بالعنف الرقمي، وتعزيز الشراكات مع مراكز الدراسات والبحوث والجامعات، وتطوير أدوات للرصد والتقييم لا تقتصر على قياس حجم الانتهاكات، وإنما تشمل فاعلية الاستجابات المؤسسية ومدى تحقق الإنصاف.

وخلصت النقاشات إلى طرح مجموعة من التوصيات، أبرزها مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالعنف الرقمي، بما يراعي أبعاده الجندرية وخصوصية العمل الصحفي، وتفعيل قواعد جبر الضرر، وتعزيز المشورة القانونية الأولية بالشراكة مع الجهات القانونية المتخصصة، وبناء قدرات العاملين في القضاء والنيابة العامة.

كما تضمنت التوصيات توحيد التعريفات والمصطلحات المرتبطة بالعنف الرقمي، وتفعيل توصيات الدراسات ذات الصلة، ومأسسة الشراكات مع مراكز الدراسات والبحوث والجامعات، وتطوير منظومة للرصد والتوثيق تقيس فاعلية الاستجابة المؤسسية ونتائج الشكاوى والإحالات ومدى تحقق الإنصاف.

ودعت التوصيات إلى تطوير مسار وطني متكامل للحماية والإنصاف، واعتماد بروتوكول مشترك للاستجابة والإحالة، يحدد اختصاصات الجهات المعنية ومسؤولياتها، ويضمن حصول الصحفيات على الدعم القانوني والنفسي والتقني والمهني، مع احترام الخصوصية والسرية والموافقة المستنيرة.

وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية، شددت التوصيات على ضرورة تطوير الأنظمة والسياسات الداخلية بما يوفر حماية أكبر للصحفيات والصحفيين، والاعتراف بالعنف الرقمي باعتباره أحد مخاطر السلامة المهنية، وتحديد نقاط اتصال مؤسسية لاستقبال البلاغات ومتابعتها، وإدماج تقييم المخاطر الرقمية ضمن التخطيط التحريري، وتخصيص الموارد اللازمة للحماية والاستجابة.

كما أكدت أهمية ضمان عدم تعرض الصحفيات للتمييز أو الانتقام المهني نتيجة الإبلاغ عن العنف الرقمي، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل الصحفيات المستقلات والمتعاونات مع المؤسسات الإعلامية.

وشملت التوصيات تعزيز دور هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين في تطوير معايير الحماية والسلامة الرقمية، ودعم اللجان الإقليمية للشبكة، وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الحقوقية والقانونية والنسوية في مختلف المحافظات.

ودعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون مع المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا، وتطوير آليات الإبلاغ والاستجابة، ومواجهة أشكال العنف المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إلى جانب تعزيز جهود الوقاية والتوعية ومواجهة خطاب الكراهية والتمييز.

وأكدت الشبكة في ختام المؤتمر أهمية تطوير خارطة طريق لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإدماج حماية الصحفيات من العنف الرقمي ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتمكين المرأة ومناهضة العنف وحرية الإعلام، بما يضمن استدامة جهود الحماية والإنصاف وعدم ارتباطها بالمشاريع محددة المدة.

وشددت الشبكة على أن حماية الصحفيات من العنف الرقمي ليست قضية تخص النساء العاملات في الإعلام وحدهن، وإنما ترتبط بحرية الصحافة والتعددية الإعلامية وحق المجتمع في المعرفة، وأن نجاح منظومة الحماية لا يُقاس بمجرد وجود التشريعات أو استقبال الشكاوى، وإنما بقدرتها على وقف الضرر ومساءلة المعتدين وجبر الضرر وتحقيق الإنصاف، وضمان استمرار الصحفيات في ممارسة عملهن بحرية وأمان وكرامة.