من البحر الميت، وعلى بُعد دقائق من مغطس السيد المسيح عليه السلام، وصل الشكر والتقدير إلى الأردن؛ بلد التسامح والتعايش، الذي جعل من احترام الأديان رسالةً راسخة في تاريخه وهويته.

وجاء هذا التقدير على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حين شكرت جلالة الملك عبدالله الثاني على مساعدة مئات الأوروبيين للعودة إلى بلدانهم بأمان خلال الحرب في الخليج.

كانت كلماتها أكثر من شكر؛ فقد عبّرت عن ثقةٍ بدولةٍ يُعتمد عليها حين تضطرب المنطقة.

في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، ظهر الأردن دولةً تعرف قيمة موقعها، وتحسن توظيف علاقاتها، وتحمي استقرارها وسط إقليم مثقل بالأزمات.

وحين تحدثت فون دير لاين عن العقبة بوصفها بوابةً للتجارة والاتصال، كانت تشير إلى مصلحة تتجاوز الأردن وأوروبا:

ممرات آمنة، وشركاء موثوقون، وروابط قادرة على الصمود حين تتعطل طرق التجارة.

لكن الموقع وحده لا يصنع مركزًا إقليميًا. ما يمنح العقبة هذا الدور هو اتصالها الفعلي بالأسواق عبر النقل والسكك والمعابر وسرعة الإجراءات.

وهنا تكمن فرصة الأردن في بناء مسارات تربط الخليج بالعراق وسوريا، وتحوّل الجغرافيا إلى حركة تجارة واستثمار، وتمنح المملكة حضورًا أوسع في رسم خريطة المنطقة الاقتصادية.

ويمتد هذا المعنى إلى المجال الرقمي؛ فالكابلات التي تصل العقبة بأوروبا والمنطقة تفتح أمام الأردن بابًا لمراكز البيانات والخدمات التقنية والاقتصاد المعرفي.

وتظهر القيمة الأعمق لهذه الشبكات حين تنمو حولها شركات أردنية، وتُبنى خبرات محلية، وتتسع فرص العمل النوعية؛ عندها يصبح الأردن طرفًا منتجًا في الاقتصاد الرقمي ومركزًا للمعرفة والخدمات.

أما مشروع المياه، فيضع أمن الأردنيين في قلب الشراكة.

فالمياه أساس استقرار الأسر، واستمرار الزراعة والصناعة، وجاذبية الاستثمار. ومن هنا تبرز أهمية أن يقترن إنجاز المشروع بكفاءة التوزيع، واستدامة التمويل، ووصول أثره إلى الناس في مختلف المحافظات.

والفرص التي عُرضت في المؤتمر تفتح مجالًا واسعًا أمام الأردن، وتبدأ قيمتها الحقيقية حين تنتقل إلى التعاقد والتنفيذ.

عندها تتحول ثقة المستثمر إلى وظائف، وتدخل الشركات الأردنية في سلاسل التوريد، وتبقى الخبرة داخل الاقتصاد الوطني.

فنجاح المؤتمر يُقاس بما يتركه في حياة الناس وفي قوة الاقتصاد، وبما يفتحه أمام الأردنيين من فرص حقيقية.

وهنا تقع على الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان وفريقه مسؤولية توازي حجم الفرصة: أن تتحول الثقة الأوروبية بالأردن إلى مشاريع تُنفّذ، وفرص عمل يشعر بها الناس، وأثر يلمسه الاقتصاد في كل محافظة.

وتُقاس قدرة الفريق بقدرته على جمع المؤسسات حول هدف واحد، وتذليل ما يعترض الاستثمار، ومتابعة كل التزام حتى يرى النور.

لقد هيّأ جلالة الملك عبدالله الثاني للأردن مكانةً تفتح الأبواب؛ وتبدأ الآن مسؤولية الحكومة في أن تجعل من هذه المكانة إنجازًا يليق بالأردن والأردنيين.

الشراكة الأوروبية مهمة بما تحمله من مصالح واستثمارات، وبما تتيحه من دعم للتنمية والخدمات والبنية التحتية.

والأردن، بما يقدمه من استقرار ودور إنساني وإقليمي، يستحق شراكةً تترجم إلى أثر مستدام وفرص أوسع، وتقوم على وضوح الالتزامات ومتابعة النتائج.

من البحر الميت، قرب مغطس السيد المسيح عليه السلام، حمل الأردن إلى العالم رسالةً واضحة: التسامح والتعايش قيمٌ متجذرة، والاستقرار مسؤولية تُصان، والشراكة طريقٌ إلى مستقبل أفضل للمنطقة.

وفي هذه الرسالة تتجلى قوة الأردن؛ قيادةٌ تعرف كيف تحوّل الثقة إلى فرصة، والموقع إلى دور، والعلاقات إلى مصالح تخدم الوطن.

ويظل الاختبار الأهم أن تصل ثمار هذه الفرص إلى الأردنيين.

