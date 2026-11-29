قبل خمسة عشر عاماً، عُرضت حلقة من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير «عائلة سيمبسون» بعنوان Them, Robot، يقرر فيها السيد بيرنز الاستغناء عن عمال محطته النووية واستبدالهم بروبوتات، درءاً لخطر الإشعاع النووي، ولم يُبقِ من البشر سوى هومر سيمبسون. يومها، بدت الفكرة مجرد دعابة تلفزيونية عن شبح البطالة التي قد تصنعها الآلات. غير أن الدعابة لم تعد مضحكة اليوم كما كانت في ذاك الوقت؛ فالآلة التي تخيلها المسلسل بديلاً للساعد البشري بدأت اليوم تتجاوز ذلك الدور، فلم تعد تنافس الإنسان في عضلاته وبنيته الجسدية فحسب، بل باتت تزاحمه في عقله، وفي قدرته على التحليل واقتحام المجهول. فهل كنا نشاهد مجرد حلقة ساخرة، أم أن الواقع بدأ يلحق بخيال كتّابها؟

لم يعد هذا السؤال ضرباً من الترف الفكري. فقد شهد العالم ، قبل أيام، إعلاناً عن نجاح عالم الرياضيات ليفنت ألبوجي، بمساعدة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، في برهنة فرضية ريمان، إحدى أعقد المسائل الرياضية التي استعصت على العقول لأكثر من قرن ونصف. والمفارقة أن هذا البرهان المليوني لم يأتِ في صفحات يمكن لعقل بشري واحد أن يقرأها ويدققها من ألفها إلى يائها، بل جاء في نحو سبعة عشر مليون سطر من الشيفرة البرمجية، ما اضطر العلماء إلى الاستعانة ببرمجية تحقق أخرى لمراجعة ما أنتجته الآلة. وهكذا لم تكتفِ الآلة باقتحام المجهول، بل صاغت دليلاً يتجاوز في حجمه وسرعته طاقة الاستيعاب البشري التقليدي.

سرّ هذه القفزة أن الآلة بدأت تنبش في ذاكرة التاريخ، وتعود إلى ركام هائل من المعارف والنتائج التي راكمها الإنسان عبر القرون، ثم تعيد وصل ما انقطع منها، وتقرأ ما بدا متفرقاً أو عصياً على الربط. فمن رحم هذه التوليفات غير المألوفة، تولد فرضيات وأسئلة جديدة، وربما تنبثق اكتشافات لم تخطر على بال من وضعوا اللبنات الأولى لتلك المعرفة.

ويزيد من اتساع هذه الفجوة أن الآلة لا تعرف الكلل ولا يغلبها النعاس، ولا يفرض عليها الليل هدنةً للراحة. فالإنسان يحتاج إلى النوم، وقد يُقعده صداع عابر أو نوبة إنفلونزا تُبعده عن العمل مُجازاً مرضياً، بينما تواصل الآلة عملها ونشاطها الذي لا ينقطع، ليستمر الصراع بين بيولوجية الإنسان الذي خُلق ضعيفاً، وبين خوارزميات لا تكلّ ولا تنشد راحةً أو إجازة كما الإنسان.

وقد كشفت جائحة كورونا كم يبدو الاقتصاد العالمي هشاً حين يصبح جسد الإنسان نفسه بؤرةً للخطر. فقد أُغلقت المطارات، وتوقفت قطاعات حيوية، وارتبكت سلاسل الإمداد، لا لأن الآلات تعطلت، بل لأن البشر اضطروا إلى الانعزال اتقاءً لعدوى لا تُرى بالعين. كان ذلك أشبه بإشعاع بيولوجي اجتاح العالم؛ لم يكتفِ بتهديد الأجساد، بل شلّ حركة الأسواق والحياة اليومية.

هنا تستعيد الذاكرة حلقة «سيمبسون» من زاوية أخرى؛ فكما استعان السيد بيرنز بالروبوتات لحماية عماله من الإشعاع النووي، كان في وسع الآلات أن تكون طوق نجاة في مواجهة ما يمكن تسميته بالإشعاع الفيروسي. ولأنها محصنة بطبيعتها ضد العدوى، فقد كان بإمكانها تقليص حركة البشر واختلاطهم، وضمان استمرار عجلة الأعمال الحيوية من دون تعريض الأرواح للخطر. ربما لم تكن الآلات لتمنع تفشي الوباء، لكنها كانت كفيلة بتخفيف الفاتورة الباهظة لتوقف العالم.

لكن، هل من الإنصاف أن نقيس الإنسان بميزان الآلة؟ فالراحة ليست ترفاً مهدوراً، والنوم ليس زمناً ضائعاً، والأحلام ليست عطلاً تقنياً في نظام التشغيل البشري. نحن لم نُخلق لنكون تروساً تدور بلا توقف، ولا لنعيش لمراكمة الإنتاج فقط. غير أن إقرارنا باختلاف طبيعتنا عن الآلة لا يلغي حقيقة أن قواعد اللعبة تتغير، وأن المنافسة بدأت تزحف نحو مساحات ظنناها حكراً علينا.

ولم تعد هذه المزاحمة شأناً بعيداً يدور في المختبرات الغربية؛ ففي الأردن، بدأت الآلة تتسلل بهدوء وثبات إلى أكثر من منحى ومجال في تفاصيل حياتنا، من الطب إلى الإعلام، ومن المقابلات التلفزيونية إلى برامج التحليل. ها هو الروبوت «نشمي» يجوب أروقة المستشفى الاستشاري متفاعلاً مع المرضى والزوار، وها هي «فرح»، الشخصية الرقمية الحكومية، تطلّ ضيفةً في حوار تلفزيوني مع الإعلامي محمد الخالدي. لم تعد الآلة تنتظر أن يطرق الإنسان بابها في المصنع أو المختبر؛ لقد باتت تقصده في المستشفى، وتجالسه خلف الشاشة، وتزاحمه في فضاءات الحوار وصناعة الرأي.

ويفتح ظهور «فرح» باباً واسعاً للتساؤل: هل يجيء يوم تحلّ فيه الشخصيات الرقمية محل عشرات المحللين والخبراء الذين ألفنا وجوههم على الشاشات وهم ينظّرون في السياسة والاقتصاد وشؤون المجتمع؟ وهل ستكون أسرع بديهة، وأغزر معرفة، وربما أقدر على الإقناع؟ يصعب الجزم بالإجابة اليوم، لكن مجرد طرح السؤال يكشف أن المنافسة تجاوزت أسوار المصانع والمكاتب.

واللافت أن هذه الآلات لم تعد تكتفي بمشاركتنا أعمالنا؛ لقد بدأت تسرق منا أسماءنا أيضاً: فرح ونشمي؛ أسماءنا التي حمّلها أهلنا أمانيهم وأحلامهم، و«تعبوا تَ لاقوها» على رأي الست فيروز. فهل يأتي يوم أقرأ فيه اسمي على روبوت يدلف إلى مكتبي، أو أرى شخصية رقمية تجلس مكاني أمام الكاميرا؟ وهل أجد نفسي مضطراً يومها لإثبات أنني جمال المصري الأصلي، ولست النسخة البيولوجية من «جمال» التي استنسختها الآلة؟

إن ما نشهده يتخطى مجرد تسريع وتيرة العمل أو اختصار الزمن؛ نحن أمام إعادة صياغة لعلاقتنا بالمعرفة ذاتها. فالآلة باتت قادرة على لملمة الخيوط المتناثرة، واختبار عشرات المسارات في آن واحد، واقتراح روابط لم تخطر على بال باحث، ليغدو ما بلغته اليوم منصة انطلاق لاكتشاف أعمق في قادم الأيام. وستمتد هذه القدرة حتماً إلى آفاق البحث العلمي، وابتكار الأدوية والمواد، وتفكيك الظواهر المعقدة، وفتح أبواب ظلت مؤصدة طويلاً في وجه الإنسان.

ولا يعني هذا أن الآلة باتت تدرك جوهر العالم كما يدركه الإنسان، ولا أن كل ما تجود به حقيقة مطلقة لا تقبل الجدل أو الحوار. بيد أن التحول الجوهري لم يعد في قدرتها على الإجابة عن أسئلتنا، بل في جرأتها على صياغة أسئلة لم نفكر يوماً في طرحها، والاقتراب من مناطق ظل المجهول فيها عصياً على أفهامنا.

فهل جاءت الآلة لتكون عوناً لنا أم خصماً يتحدانا؟ لعل هذا ليس السؤال الأولى بالطرح. فالآلة لا تنام، ولا تملّ، ولا تؤجل عملها إلى الغد، وتخطّ براهينها بملايين السطور التي تعجز أبصارنا عن ملاحقتها. لكنها تظل، في نهاية المطاف، ابنة العقل البشري؛ ذلك العقل الذي لم ينضب معينه من الدهشة والابتكار بعد. وربما يكمن التحدي الحقيقي في ألا تسبقنا الآلة، بل في ألا نتوقف نحن عن المسير. فلا عذر للعقل البشري بعد اليوم، ولا عزاء للكسالى!

