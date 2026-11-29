هناك عبارة ساخرة تختصر مفارقة اقتصادية قد تصبح واحدة من أكبر تحديات عصر الذكاء الاصطناعي: لقد سرّحتَ القاعدة الضريبية أيها العبقري! فالشركة التي تستبدل مئات الموظفين بأنظمة ذكية قد تحقق أرباحاً أكبر وتنتج بتكلفة أقل وتقدم خدمات أسرع؛ لكنها تسهم في الوقت نفسه في تقليص الدخول التي كانت تُقتطع منها الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية والقدرة الشرائية التي تحرك الأسواق. هنا تبدأ المفارقة: ماذا يحدث عندما تصبح التكنولوجيا أكثر قدرة على إنتاج الثروة بينما تصبح القاعدة الاقتصادية التي تموّل الدولة أقل ارتباطاً بعمل الإنسان؟

فمنظمة العمل الدولية تشير في دراستها لعام 2025 إلى أن وظيفة واحدة من كل أربع وظائف عالمياً تقع ضمن نطاق تعرض متفاوت للذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذه نقطة مهمة؛ لأن التأثير لا يُقاس فقط بعدد الوظائف الملغاة بل أيضاً بعدد العاملين الذين ستتغير مهامهم ومستويات أجورهم والمهارات المطلوبة منهم والقدرة على الحصول على فرص جديدة.

لكن ثمة تحولاً آخر يستحق اهتماماً أكبر: عندما تستطيع الشركات زيادة إنتاجها دون زيادة مماثلة في العمالة تصبح حصة رأس المال والتكنولوجيا والملكية الفكرية من القيمة الاقتصادية أكثر أهمية. وقد ترتفع أرباح الشركات التي تمتلك الأنظمة والبيانات والبنية التحتية اللازمة بينما لا تنتقل مكاسب الإنتاجية بالضرورة إلى أجور العاملين أو فرص التوظيف الجديدة.

هنا نصل إلى جوهر المشكلة. فالدولة لا تموّل نفسها من الإنتاج الاقتصادي المجرد وإنما من قدرتها على تحصيل جزء من القيمة التي ينتجها الاقتصاد من خلال الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى. وفي النموذج التقليدي كان العمل يولد دخلاً والدخل يساهم في توليد الضرائب والاستهلاك والشركات تحقق الأرباح وتدفع الضرائب فيما تمول هذه الموارد الخدمات العامة والحماية الاجتماعية. لكن إذا تراجعت حصة العمل من الدخل وتركزت الأرباح في شركات تملك التكنولوجيا ورأس المال والبيانات فإن مصادر الإيرادات العامة ستتغير حتى لو استمر الاقتصاد في النمو.

وقد تناول صندوق النقد الدولي هذه المعضلة في دراسته حول التداعيات الاقتصادية والمالية العالمية للذكاء الاصطناعي المنشورة عام 2026. وخلص إلى أن التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي قد يضعف القاعدة الضريبية المرتبطة بالعمل ويرفع الإنفاق المطلوب للحماية الاجتماعية. كما حذر من أن زيادة الضرائب على الشركات وحدها قد لا تعوض الخسائر المحتملة بسبب سهولة انتقال رأس المال وتركيز الأسواق والمنافسة الضريبية بين الدول.

وهنا تظهر مفارقة أكثر تعقيداً: قد تستفيد الشركات من البنية التحتية والتعليم والطاقة والخدمات التي تمولها الدولة وتحقق أرباحاً متزايدة من خلال التكنولوجيا بينما تتحمل الدولة تكلفة إعادة تأهيل العاملين المتضررين وتوسيع الحماية الاجتماعية. وإذا لم تتطور قواعد توزيع المسؤولية الاقتصادية فقد تصبح مكاسب التكنولوجيا خاصة بينما تصبح تكاليف التحول عامة.

بالنسبة إلى الأردن الإيرادات الضريبية تمثل مكوناً أساسياً في تمويل الموازنة العامة وأي تغير هيكلي في سوق العمل والاستهلاك والأرباح يستحق أن يؤخذ في الاعتبار عند بناء السياسات المالية متوسطة وطويلة الأجل. ومن هنا ينبغي أن نسأل انفسنا: ما القيمة الاقتصادية التي بقيت داخل المملكة؟ ما الوظائف التي تغيرت؟ ما المهارات التي أصبحت مطلوبة؟ وما حصة الاقتصاد الوطني من الأرباح والاستثمارات والملكية الفكرية الناتجة عن هذا التحول؟

والمطلوب هو الانتقال من سياسة تشجع استخدام الذكاء الاصطناعي إلى سياسة تقيس أيضاً أثره الاقتصادي والمالي والاجتماعي. ويبدأ ذلك بإعداد تقييم وطني دوري لأثر الذكاء الاصطناعي في سوق العمل والإيرادات العامة. وينبغي أن يتجاوز التقييم إحصاء الوظائف المعرضة للأتمتة ليقيس تغير الأجور وحصة العمل من الدخل والأرباح والاستهلاك والاشتراكات التأمينية والإيرادات الضريبية.

كما ينبغي إدخال سيناريوهات انتشار الذكاء الاصطناعي ضمن توقعات الموازنة متوسطة الأجل. فوزارة المالية تحتاج إلى معرفة القطاعات التي قد تتغير فيها مصادر الدخل ودائرة الضريبة تحتاج إلى تطوير أدواتها لرصد الأرباح والأنشطة الرقمية والضمان الاجتماعي يحتاج إلى تقدير أثر تغير أنماط التوظيف في الاشتراكات والاستحقاقات.

وبالتوازي ينبغي مراجعة الحوافز الاستثمارية والضريبية لضمان ألا تشجع استبدال العمالة بصورة غير متوازنة مع عدم إعاقة الاستثمار الذي يرفع الإنتاجية. كما ينبغي تعزيز الاستثمار في الشركات المحلية القادرة على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتصديرها وبناء قدرات وطنية في البيانات والحوسبة والأمن السيبراني حتى لا يبقى الأردن مجرد سوق لاستهلاك التكنولوجيا بل يصبح مشاركاً في إنتاج قيمتها.

الخطر ليس في أن تنتج التكنولوجيا أكثر بل في أن تستفيد منها قلة وتتحمل تكلفتها الدولة والمجتمع