خبرني - تواصل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من خلال مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ) وبالتعاون مع وزارة الزراعة، دعم المزارعين والمزارعات في محافظة الكرك من خلال تنفيذ المدارس الحقلية لتعزيز قدراتهم على تبني تقنيات الزراعة الذكية مناخياً، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وتتضمن أنشطة المدارس الحقلية تدريبات عملية على مجموعة من التقنيات والممارسات الزراعية المستدامة الذكية مناخيا، تشمل الري تحت السطحي، والزراعة المائية، والزراعة باستخدام الأكياس، وتقنية الري بالفتيل، والزراعة بالغابيونات، إلى جانب التعريف بالأصناف الزراعية المتحملة للجفاف، بهدف إكساب المزارعين مهارات عملية تساعدهم على مواجهة تحديات شح المياه والتغيرات المناخية.

وتستند هذه الأنشطة إلى جهود سابقة للمشروع في بناء قدرات الكوادر الإرشادية الزراعية، من خلال برامج تدريب المدربين على منهجية المدارس الحقلية الذكية مناخيا، بما يعزز استدامة هذه المبادرات ويوفر كوادر وطنية قادرة على مواصلة تدريب المزارعين ونقل الخبرات المكتسبة إلى مناطق أخرى.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الحكومية، التي تؤكد أهمية تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، من خلال تبني التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة التي ترفع الإنتاجية وتعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المناخية.

وينفذ مشروع BRCCJ، الممول من الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال وزارات الزراعة والمياه والري والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و يشهد المشروع حالياً تنفيذ 44 مدرسة حقلية في محافظات الكرك ومادبا والطفيلة ومعان، بهدف تدريب 880 مزارعاً ومزارعة على تقنيات وممارسات الزراعة الذكية مناخياً، بما يسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.