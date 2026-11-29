خبرني - أعلنت النائبة ديمة طهبوب، اليوم، تقديم شكوى رسمية إلى رئيس مجلس النواب، احتجاجاً على استبعاد اسمها من تشكيل لجنة العمل النيابية، رغم إبلاغها مسبقاً بإدراجها ضمن عضوية اللجنة.

وقالت طهبوب: «سلّمت اليوم الشكوى بشأن تشكيل لجنة العمل لرئيس المجلس»، مشيرة إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على وجوب نظر المكتب الدائم في الشكاوى المتعلقة بمحاضر الجلسات ونتائج الاقتراع، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وأضافت أنها تنتظر قرار المكتب الدائم بشأن الشكوى المقدمة.

وكانت طهبوب قد احتجت في وقت سابق على استبعادها من عضوية لجنة العمل، موضحة أن لجنة التوافق على اللجان النيابية أبلغتها بوجود اسمها ضمن تشكيل اللجنة، بناءً على طلبها، وأن التصويت على التشكيل سيجري في نهاية الجلسة.

وأشارت إلى أنها فوجئت بعدم إدراج اسمها عند التصويت، معتبرة أن ما حدث يمثل «مصادرة لحقها»، لأسباب قالت إنها لا تعرفها.

ويأتي الخلاف بشأن تشكيل لجنة العمل النيابية في وقت يُنتظر أن تتولى فيه اللجنة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، الذي يثير جدلاً واسعاً.