خبرني - طالب النائب الدكتور خميس حسين عطية البنك المركزي الأردني بإعادة النظر في قرار زيادة 12 ديناراً على قسط التأمين الإلزامي للمركبات التي ترتكب مخالفات مرورية، معتبراً أن القرار يحمّل المواطن أعباء مالية إضافية، ويكرّس معادلة يصبح فيها المواطن الحلقة الأضعف أمام المؤسسات والشركات.

وقال عطية في تصريح صحفي اليوم، إن المواطن الذي يرتكب مخالفة يدفع غرامتها للدولة، ويتحمل تبعاتها على مزايا الخصم التأميني، ثم يجد نفسه أمام زيادة على قسط التأمين عند التجديد، متسائلاً: إلى متى يبقى المواطن يدفع ثمن المخالفة الواحدة بأكثر من شكل، وأين العدالة في تراكم هذه الأعباء؟

وأضاف أن احترام قانون السير واجب، ومحاسبة المخالف حق للدولة، لكن تحويل المخالفة وسيلة لفرض أعباء مالية إضافية يحتاج لمراجعة جدية، خصوصاً أن المواطن ليس مسؤولاً عن خسائر شركات التأمين، ولا يجوز أن يتحول إلى طرف يتحمل تبعات اختلالات السوق أو نتائج أعمال الشركات.

وأكد عطية أن العلاقة بين المواطن وشركة التأمين تحكمها القوانين والعقود، وأن حماية قطاع التأمين لا تعني إطلاق يد الشركات في تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشدداً على أن المطلوب هو تحقيق التوازن بين مصالح القطاع وحقوق المواطنين، لا ترجيح كفة طرف على حساب الآخر.

وأشار إلى أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف في علاقته مع العديد من القطاعات، من التأمين والاتصالات إلى الكهرباء والمياه، حيث تتزايد الرسوم والأعباء، فيما تتراجع قدرته على الاعتراض أو الوصول إلى حلول منصفة.

ودعا البنك المركزي لمراجعة القرار وبيان الأسس التي استند إليها فرض الزيادة، مؤكداً أن العدالة لا تكون بتحميل المواطن الأعباء بصورة متراكمة، بل بضمان قرارات عادلة ومتوازنة تحمي حقوقه ولا تجعله دائماً الطرف الذي يدفع الثمن.