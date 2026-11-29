خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة لديها فكرة لمشروع تنموي متكامل في محافظة المفرق، تزيد كلفته التقديرية على 120 مليون دينار، مشيرا إلى بدء الدراسات المتعلقة بالمشروع والعمل على استكمال دراسات الجدوى لمختلف مكوناته وإيجاد التمويل اللازم له.

وأضاف حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة المفرق، أن المشروع يستند إلى وجود منطقة تنموية مهمة وواعدة في المحافظة، ومطار عسكري محاذ لها، ومعبر جابر الحدودي الذي يبعد نحو 17 كيلومترا عن المنطقة التنموية.

وأشار إلى أن المشروع عرض خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي انعقد أخيرا في البحر الميت، وأن الكلفة التقديرية للمطار تبلغ نحو 35 مليون دينار ضمن المشروع.

وأوضح حسان أن كلفة تطوير معبر جابر الحدودي بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ نحو 96 مليون دينار، وأن الحكومة تعمل حاليا على استقطاب المستثمرين وتأهيلهم، مشيرا إلى أن المشروع مدرج ضمن المشاريع المستقبلية للأعوام 2027-2029.

وأكد أن منطقة المفرق التنموية ستكون ضمن مشاريع الربط مع سكة الحديد الوطنية، التي أطلقتها الحكومة قبل أشهر بين العقبة ومعان، وصولا إلى الماضونة، ثم منطقة المفرق التنموية، ومنها إلى معبر جابر الحدودي، وصولا إلى سوريا والمنطقة.

وقال حسان إن الحكومة تنظر إلى منطقة المفرق التنموية ضمن منظور متكامل يتطلب الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية شهدت تحسنا في الإقبال على الاستثمار بعد الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة، إذ ارتفعت نسبة الإشغال فيها من نحو 24% إلى 40%، فيما تعمل الحكومة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إليها.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروع تزويد المنطقة التنموية بالغاز الطبيعي بكلفة تقارب 18 مليون دينار، ضمن استراتيجية شاملة لتزويد المناطق الصناعية في مختلف أنحاء المملكة بالغاز الطبيعي، بهدف خفض كلف الطاقة بنسب تتراوح بين 35% و60%، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم الصادرات الوطنية.

كما تعمل الحكومة على مشروع لتزويد المنطقة الصناعية في المفرق بالطاقة الشمسية باستطاعة 10 ميغاواط، وبكلفة تبلغ 7 ملايين دينار، من المقرر البدء بتنفيذه العام المقبل.

- مشاريع بنحو نصف مليار دينار

وأكد حسان أن الحكومة لديها رؤية شاملة وواضحة لمحافظة المفرق، وتعمل بالتوازي على تنفيذ مشاريع خدمية وأخرى إنتاجية وتنموية.

وأشار إلى وجود 140 مشروعا موزعة على مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة، بكلفة إجمالية تقارب نصف مليار دينار، وبنسبة إنجاز تقارب 84%.

وأوضح أن الحكومة أنجزت 60 مشروعا بالكامل بكلفة تقارب 95 مليون دينار، فيما يجري تنفيذ 49 مشروعا، إلى جانب 31 مشروعا ضمن المشاريع المستقبلية، مؤكدا التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع التي جرى التوافق عليها.

وقال حسان إن الحكومة وممثلي المحافظة شركاء في التخطيط والتنفيذ، مشيرا إلى استعراض المشاريع المنفذة خلال العام الماضي مع نواب المحافظة، ضمن الخطة التنفيذية التنموية التي جرى الاتفاق عليها خلال جلسة مجلس الوزراء في المفرق قبل عام.

- القطاع الصحي

وأشار حسان إلى طرح عطاء إنشاء مبنى إضافي جديد لمستشفى المفرق الحكومي قبل أيام، بكلفة تزيد على 10 ملايين دينار، على أن يستكمل المشروع عام 2028.

ويتضمن المشروع قسم طوارئ بسعة 55 سريرا، وقسما لغسيل الكلى بسعة 30 وحدة، و10 أسرّة للعناية الحثيثة، إضافة إلى إنشاء طابق جديد لمبنى العيادات الخارجية.

كما أشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير مستشفى البادية الشمالية الحكومي بلغت 85%.

- قطاع التعليم والتدريب المهني

وقال حسان إن الحكومة أنشأت وافتتحت 9 مدارس نموذجية جديدة في المحافظة، وزادت عدد الغرف الصفية في 13 مدرسة أخرى، بكلفة تقارب 17 مليون دينار خلال العامين الماضيين، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء 4 مدارس نموذجية جديدة بكلفة 12 مليون دينار.

وأضاف أنه سيتم خلال العامين المقبلين إنشاء 6 مدارس جديدة بكلفة 20 مليون دينار، إلى جانب إنشاء مدرسة رحاب المهنية بكلفة تزيد على 5 ملايين دينار، لتوسيع فرص التعليم المهني والتقني وتمكين أبناء المحافظة من الاستفادة من فرص التشغيل التي توفرها الاستثمارات القائمة والمستقبلية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل مع وزارة العمل على تطوير مراكز التدريب المهني في المحافظة، خصوصا في المناطق البعيدة، إلى جانب بحث إمكانية إنشاء كلية زراعية في المفرق بالتعاون مع جامعة آل البيت.

- قطاع المياه والبنية التحتية

وأكد حسان أن الحكومة تعمل على معالجة ضعف التزويد المائي في عدد من مناطق المحافظة والبادية، من خلال تطوير شبكات المياه ورفع كفاءتها وإنشاء البنية التحتية اللازمة، بكلفة تتجاوز 100 مليون دينار.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على تحسين وضع طريق بغداد تدريجيا، ضمن إطار زمني متوسط المدى.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على توسعة حديقة المفرق الجديدة، التي افتتحت ضمن الأراضي التابعة لجامعة آل البيت، وفق الاحتياجات وعلى مراحل متعددة، إلى جانب العمل مع الجامعة على إعادة تأهيل المدينة الرياضية وإتاحتها لخدمة أهالي المحافظة وشبابها.

وأكد حسان أهمية التخطيط الاستراتيجي والاستجابة لاحتياجات المواطنين في القرى والبوادي والأرياف، والتفاعل مع ملاحظات النواب والبلديات والاتحادات.

وكان مجلس الوزراء استهل جلسته في محافظة المفرق بقراءة الفاتحة على روح الشهيد فراس الهلسة، الذي استشهد صباح اليوم متأثرا بإصابته إثر الجريمة الإرهابية التي وقعت في بلدة حمود بمحافظة الكرك الشهر الماضي.