خبرني – أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، أن الحكومة تعمل على تنفيذ 140 مشروعاً خدمياً وتنموياً في محافظة المفرق، شمال شرقي المملكة، بكلفة إجمالية تقارب نصف مليار دينار، وبنسبة إنجاز تصل إلى 84%، كاشفاً عن خطط لتطوير المنطقة التنموية وربطها بشبكة السكك الحديدية الوطنية، إلى جانب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والصحة والتعليم.

وقال حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة المفرق، إن الحكومة تمتلك رؤية شاملة لتنمية المحافظة، تقوم على مسارين متوازيين يشملان المشاريع الخدمية والمشاريع الإنتاجية، مؤكداً أن تنفيذ الخطط يجري بالتنسيق مع ممثلي المحافظة، مع مراجعة الأولويات وفق المستجدات والاحتياجات.

وأوضح أن الحكومة أنجزت 60 مشروعاً بكلفة تقارب 95 مليون دينار، فيما يجري تنفيذ 49 مشروعاً آخر، إلى جانب 31 مشروعاً مستقبلياً، مشدداً على الالتزام باستكمال المشاريع المتفق عليها.