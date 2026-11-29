خبرني - عممت الغرف التجارية على التجار ضرورة الالتزام بالاشتراطات المحددة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بشأن عرض وبيع وتوزيع مشروبات الطاقة في المنشآت التجارية ذات العلاقة.

وبحسب التعميم، تشمل الاشتراطات فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى في أماكن العرض، ووضع ملصقات على ثلاجات وأماكن عرضها في المحلات التجارية والسوبر ماركت والمولات، تتضمن عبارة باللغة العربية: "يحظر بيع واستهلاك وتداول مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة".

كما يتوجب وضع رمز المنع الخاص بالفئة العمرية دون 18 عاماً، وذلك تحت طائلة المسؤولية، وفقاً لما ورد في الكتب الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتي أرفقتها غرفة تجارة السلط بتعميمها.