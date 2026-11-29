خبرني - انطلق في محافظة الكرك تطبيق «زاد قو» (ZadGo)، المتخصص في توصيل الطعام والحلويات والمشروبات والمشتريات، ضمن مشروع ريادي شبابي أردني، يسعى إلى تطوير خدمات التوصيل وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

وجاء إطلاق التطبيق انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن أبناء الكرك ومحافظات الجنوب يستحقون خدمات رقمية متطورة، وأن الكفاءات المحلية قادرة على بناء مشاريع تكنولوجية منافسة، تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات في قطاع التجارة الإلكترونية.

ويضم التطبيق عشرات المطاعم والمقاهي والمخابز والمتاجر المحلية، ويتيح للمواطنين طلب احتياجاتهم بسهولة، ضمن تجربة رقمية متكاملة، وبأسعار توصيل تنافسية.

كما يسعى المشروع إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال المنزلية، من خلال تمكينهم من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، وزيادة مبيعاتهم وتعزيز حضورهم في السوق الرقمي.

ويولي «زاد قو» أهمية خاصة لتوفير فرص عمل ومصادر دخل للشباب، لا سيما ممن يمتلكون السيارات والدراجات النارية، من خلال إتاحة فرص العمل في خدمات التوصيل بنظام مرن، سواء بالتفرغ الكلي أو الجزئي.

وحصل المشروع، التابع لشركة زاد الخير للحلول الرقمية، على جميع التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة لممارسة أعماله، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويتخذ المشروع من محافظة الكرك نقطة انطلاق له، ضمن رؤية مستقبلية للتوسع التدريجي في محافظات الجنوب وبقية مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الاقتصاد المحلي.

ويطمح القائمون على «زاد قو» إلى بناء علامة تجارية أردنية تنطلق من الجنوب، وتقدم نموذجاً ناجحاً لريادة الأعمال القائمة على الابتكار والتمكين الاقتصادي وخدمة المجتمع.

زاد قو.. من الكرك، بطموح يصل إلى كل الأردن.

روابط تحميل التطبيق:

* Google Play – أجهزة Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codexal.zadgo

* App Store – أجهزة iPhone:

https://apps.apple.com/jo/app/zadgo-food-grocery-delivery/id6805583105