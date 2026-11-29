خبرني - طالب الناطق الإعلامي باسم جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر، بلال روبين، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتدخل العاجل لتنظيم آلية استئجار خدمات الحج، ووضع ضوابط واضحة وملزمة للحد من الخسائر التي تتكبدها شركات الحج والعمرة في كل موسم.

وقال روبين إن شركات الحج والعمرة تواجه في كل موسم المشكلة ذاتها، والمتمثلة في استئجار أعداد من الأسرّة تفوق الحاجة الفعلية، الأمر الذي يترتب عليه التزامات مالية كبيرة تتحملها الشركات، قبل أن تجد نفسها أمام فائض في الأسرّة ومنافسة غير منضبطة تؤدي إلى خفض الأسعار وتكبد خسائر مالية.

وتساءل روبين عن أسباب عدم وجود آلية واضحة ومدروسة حتى الآن لتنظيم عمليات استئجار الأسرّة والخدمات قبل بدء موسم الحج، مؤكداً أن الشركات لا يمكن أن تُترك لاجتهاداتها الفردية أو تدخل في سباق استئجار غير محسوب، ثم تتحمل لاحقاً نتائج غياب التخطيط والتنظيم.

ودعا وزارة الأوقاف إلى وضع آلية ملزمة وعادلة لتنظيم عملية الاستئجار، تتضمن تحديد أعداد الأسرّة بما يتناسب مع الحصة الفعلية لكل شركة، وضبط عمليات الاستئجار ومنع التوسع غير المبرر، إلى جانب التنسيق المسبق مع الشركات قبل توقيع العقود.

كما طالب بوضع ضوابط تحد من المضاربة وحرق الأسعار، وحماية الشركات من الالتزامات المالية التي لا تتناسب مع أعداد الحجاج الفعلية.

وأكد روبين أن شركات الحج والعمرة تمثل شريكاً أساسياً في إنجاح موسم الحج، ولا يجوز تحميلها أعباء مالية تفوق قدرتها أو تتجاوز حجم الطلب الفعلي، مشدداً على أن استقرار القطاع يتطلب بيئة عمل عادلة ومنظمة تحفظ استثمارات الشركات وحقوقها.

وقال إن استمرار الوضع الحالي دون معالجة لم يعد مقبولاً، مطالباً وزارة الأوقاف بتحمل مسؤوليتها التنظيمية والتدخل الفوري لتنظيم آلية استئجار خدمات الحج، بما يضمن العدالة بين الشركات، ويحميها من الخسائر، ويحد من حرق الأسعار والمضاربة على حساب استقرار قطاع الحج والعمرة.