د.عليان: 500 مواطن استفادوا من اليوم الطبي الذي أقيم تخليدا لذكرى الشهيد



خبرني - اقامت جمعية الصدفية والبهاق يوماً طبياً مجانياً في مدرسة أم المعبد بمنطقة جبل التاج، برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، تخليداً لذكرى الشهيد جواد السلايطة، بمشاركة عدد من الجمعيات الطبية والكوادر الصحية والمتطوعين.

وافتتح اليوم الطبي والد الشهيد جواد السلايطة، السيد علي السلايطة، وحضره عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور محمود الخالدي، إلى جانب عدد من أبناء المجتمع المحلي والفعاليات الطبية والمجتمعية.

وجاء تنظيم اليوم الطبي في إطار المبادرات الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، وتجسيد قيم التكافل والتطوع والعطاء، من خلال تقديم الفحوصات والاستشارات الطبية والتوعية الصحية للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر حاجة.

وشارك في اليوم الطبي كل من الجمعية الأردنية لفاحصي البصر ومجهزي النظارات الطبية ومركبي العدسات اللاصقة، وجمعية الإرادة لأطفال وشباب السكري، والجمعية الأردنية لاختصاصيي التغذية العلاجية، والجمعية الأردنية لاختصاصيي علم النفس العيادي.

كما حظيت الفعالية بدعم من مستودع ادويه ليليوم ومستودع أدويه بيتا ومستودع ادويه الشجره المباركة، وشركة عمان للصناعات الدوائية، وشركة مسك للصناعات الدوائية، وشركة سافي للصناعات الدوائية، والشركة المتحدة لصناعة المستحضرات الصيدلانية.

وشارك في تقديم الخدمات الطبية كل من الأطباء والاختصاصيين، الدكتور شكري نمورة، والدكتور علي صالح، والدكتورة إيرينا صالح، والدكتور محمد أحمد عبيد عثمان، والدكتور عوني صالح، والدكتور أحمد حمدي، والدكتورة كوثر السرحان، والدكتور أحمد عليان، والدكتورة فاطمة صالح.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الصدفية والبهاق الدكتور عدي عليان أن تنظيم اليوم الطبي يأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية والوطنية، وإيماناً بأهمية العمل التطوعي والخيري في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن تخليد ذكرى الشهيد جواد السلايطة من خلال مبادرة طبية وإنسانية يجسد معاني الوفاء للشهداء بمواصلة العطاء وخدمة الناس.

وأضاف أن نحو 500 مواطن استفتدوا من الخدمات الطبية تعكس أهمية التعاون والتكامل بين الجمعيات الطبية والجهات الداعمة والكوادر الصحية، مؤكداً حرص الجمعية على الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف فئات المجتمع.

وثمن عليان رعاية وزير الصحة ودعم الجمعيات والمؤسسات المشاركة، وجهود الأطباء والمتطوعين، وتفاعل أبناء منطقة جبل التاج مع المبادرة.

من جانبه، أعرب والد الشهيد جواد السلايطة، علي السلايطة، عن شكره وتقديره لجمعية الصدفية والبهاق والجهات المشاركة والداعمة على تنظيم هذه المبادرة تخليداً لذكرى نجله، مؤكداً أن تحويل ذكرى الشهيد إلى عمل إنساني يخدم أبناء المجتمع ويخفف عنهم أعباء الرعاية الصحية يمثل رسالة وفاء نبيلة، مثمناً وصول الخدمات الطبية إلى أبناء المنطقة.

بدوره، أشاد عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور محمود الخالدي بالمبادرة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الطبية والمهنية في تعزيز الوعي الصحي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن مشاركة الجمعيات والاختصاصيين والكوادر الطبية، إلى جانب دعم مؤسسات القطاع الخاص، تقدم نموذجاً فاعلاً للشراكة المجتمعية في خدمة القطاع الصحي، وتسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

وأكد المشاركون في ختام الفعالية أهمية مواصلة تنظيم الأيام الطبية المجانية في مختلف مناطق المملكة، لما لها من أثر مباشر في خدمة المواطنين وتعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصحي والقطاع الخاص.