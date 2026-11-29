خبرني - احتجزت دائرة الهجرة في وزارة الداخلية الجورجية 59 أجنبياً كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.

والمحتجزون من 13 دولة، بينها الأردن ولبنان واليمن، إضافة إلى تركمانستان وباكستان وبيلاروس وأوزبكستان وروسيا والكاميرون والهند وأذربيجان والصين وتركيا.

وبحسب سبوتنيك جورجيا، تجاوز جميعهم مدة الإقامة المسموح بها في جورجيا.

ويوجد المحتجزون حالياً في مركز الإيواء المؤقت التابع لدائرة الهجرة، وتجري إجراءات ترحيلهم من البلاد.

ويُمنع الأجانب المرحّلون من دخول جورجيا لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات، ولا يشمل هذا المنع من يغادر البلاد طوعاً.

