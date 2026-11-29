خبرني - يتوقع بمشيئة الله أن تدخل المملكة خلال الأيام القادمة بحالة من التقلبات الجوية والحرارية، والتي ستكون ملحوظة من يوم إلى آخر، وحتى خلال فترات اليوم الواحد، وتستوجب التقلبات الجوية القادمة الانتباه ومعرفة تفاصيل الطقس يوماً بيوم.



أمور مهمة يجب معرفتها عن توقعات الأمطار والطقس الأيام القادمة

يوم الأحد 29/11/2026

نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة و متقلباً ما بين غائم جزئي وغائم، وتوجد احتمالية لهطول الأمطار في مناطق عشوائية تتركز بشكل أساسي في أجزاء من البادية الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء من شمال المملكة، وربما تصحب الأمطار بحدوث الرعد، وهنا تجدر الإشارة إلى أن فرص الأمطار مقتصرة على نطاقات جغرافية محدودة، ولا نتحدث عن أمطار واسعة أو عامة.

ليلاً: يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وخلال ساعات الليل المتأخرة والفجر يتوقع أن يتشكل الضباب في إقليم السهول الشرقية والبادية ويشمل بما في ذلك محافظة المفرق والزرقاء ويمتد إلى أجزاء من محافظة إربد، بالإضافة إلى مناطق جنوب وشرق العاصمة بما فيها لواء الجيزة ومطار الملكة علياء الدولي وصولاً إلى أجزاء من البادية الجنوبية وبذلك يغطي الضباب مساحات واسعة من الطريق الصحراوي.

الاثنين 30/11/2026:

نهاراً: خلال ساعات الصباح، يكون الطقس بارداً في عموم المناطق مع تشكل الضباب في إقليم السهول الشرقية والبادية، ثم ترتفع درجات الحرارة في فترتي الظهيرة والعصر ويكون الطقس لطيف ومشمس حينها.

ليلاً: وتدريجياً مع دخول ساعات الليل تغطي السماء كميات من السحب ويصبح الطقس بارداً وغائماً مع ارتفاع فرص هطول الأمطار في العديد من المناطق، وقد تصحب الأمطار بحدوث الرعد أحياناً، وربما تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية مما يؤدي إلى جريان الأودية.

الثلاثاء 1/12/2026:

نهاراً: تتأثر المملكة إن شاء الله بكتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة في بداية النهار مع احتمال هطول الأمطار في مناطق محدودة من غرب المملكة مع تشكل الضباب فوق الجبال، وفي مناطق البادية الشرقية تكون الأمطار رعدية وغزيرة، وخلال بقية النهار يبقى الطقس بارداً لكن تتناقص كميات السحب وتضعف فرص الأمطار مع بقائها متاحة بشكل محلي خاصة في أقصى الشمال إن شاء الله.

ليلاً: ومع ساعات الليل، أي ليل الثلاثاء/الأربعاء، يكون الطقس بارداً مع توافد السحب على ارتفاعات مختلفة ويحتمل هطول الأمطار في أجزاء محدودة من شمال المملكة ولاسيما ساعات بعد منتصف الليل.

الأربعاء 2/12/2026:

تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي سيتم تصنيفه لاحقاً وتكون الأجواء غائمة مع تحسن فرص هطول الأمطار مع مرور الوقت وتشمل يوم الأربعاء شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب والشرق مع تشكل الضباب فوق الجبال.