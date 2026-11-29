خبرني - كشفت فرق الدفاع المدني السوري تفاصيل حادث السير الذي تعرضت له حافلة تقل سياحاً أردنيين على الطريق الدولي حمص – دمشق، في منطقة دوما بريف دمشق، صباح اليوم الأحد، جراء انزلاقها بسبب الأمطار واصطدامها بسيارة، ما أدى إلى انقلابها باتجاه المسار المقابل وإصابة 29 شخصاً.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن الحافلة كانت تقل مجموعة سياحية من المواطنين الأردنيين في طريقهم إلى تركيا، حيث عملت الفرق على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مشفى الشرطة في مدينة حرستا لتلقي العلاج.

وأضاف أن حادثاً آخر وقع أثناء التعامل مع الحادث الأول، إثر انزلاق سيارة قلاب واصطدامها بالمنصف الإسمنتي للطريق، رغم وضع التحذيرات والشاخصات المرورية لتنبيه السائقين.

وأشار إلى أن الفرق، بالتعاون مع شرطة المرور وأمن الطرق، عملت على إزالة آثار الحادث وتنظيف الطريق من الزيوت والوقود المتسرب، وإعادة الحواجز الإسمنتية إلى مواقعها، لضمان سلامة حركة المرور.