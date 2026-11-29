خبرني - أثارت آلية تقديم الدعم المالي لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر جدلاً واسعاً، بعد قرار حكومي بتخصيص جزء من المساهمات المالية في صورة شهادات استثمار، بدلاً من صرفها نقداً للمستحقين.

فيما تصاعد الجدل مع تباين التصريحات بشأن طبيعة المبالغ المقدمة، بين الدعم المخصص من البنك المركزي والبنوك المصرية، والتبرعات التي تلقتها الجهات المعنية من مؤسسات وأفراد، في وقت كشفت آخر التقديرات عن وصول إجمالي التبرعات لما يزيد عن 400 مليون جنيه (7.3 مليون دولار).

انتقادات عمرو أديب

فيما تساءل الإعلامي عمرو أديب عن الحكمة من تخصيص جزء من الدعم في صورة شهادات استثمار، وما إذا كان البنك المركزي هو الجهة التي قدمتها، والدور الذي تستهدف تحقيقه. وقال أديب، في منشور عبر حسابه على "إكس"، إن عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب الجلسة الطارئة للحكومة قد يكون فرصة لشرح آلية شهادات الاستثمار وأسباب اعتمادها. وأضاف: "لا أحد يتهم أحداً بشيء، ونعلم أن غالبية التبرعات ستكون نقدية، ولكنها فقط أفكار الشفافية والمكاشفة والشرح. على رأي المصريين العبقري: السؤال ما حرمش، كل المطلوب تفسير بسيط واضح".



وسبق أن أضاف أديب خلال برنامجه على شاشة "MBC مصر"، أن "على الدولة إيصال التبرعات المقدمة لأسر ضحايا الوراق، دون التصرف فيها".

كما أردف قائلا: "أنا تبرعت للحالات ولم أتبرع للدولة.. اتقال إنه هيتعمل شهادات استثمار باسم الحالات، إنت مالك! إنت خدت لفلوس ضحايا ومصابين وفيه مصابين خارجين ليسوا أقل من المتوفين يعني حياتهم انتهت.. ادوهم الفلوس بالتساوي والحصص".



ما حقيقة شهادات الاستثمار؟

وكان البنك المركزي المصري قد وجه اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه، لمساندة أسر ضحايا الحادث والمصابين، دون أن يحدد بيانه آلية تقديم هذا الدعم أو ما إذا كان سيُصرف في صورة شهادات استثمار.

لكن في وقت لاحق قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، إن شهادات الاستثمار تقتصر على مبلغ ال60 مليون جنيه المقدم من البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، فيما سيتم صرف جميع التبرعات الأخرى نقداً، من خلال تحويلات بنكية مباشرة إلى حسابات المصابين أو الورثة الشرعيين للمتوفين، بما يتيح لهم حرية التصرف في الأموال.



وأرجعت مرسي في تصريحات تلفزيونية، عدم تحديد قيمة المبالغ المخصصة لكل حالة وفاة أو إصابة أو عجز كلي حتى الآن إلى استمرار تدفق التبرعات وتزايد حصيلتها، مؤكدة أن جميع خطوات هذا الملف ستكون معلنة، وصولاً إلى عقد مؤتمر صحفي للكشف عن إجمالي التبرعات وأسماء الداعمين وتفاصيل توزيع الأموال ونصيب كل مستحق بالاسم.

ماذا قال رئيس الوزراء؟

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أن أوجه الدعم لأسر ضحايا الحادث ستشمل توفير شهادات استثمار مصرفية تضمن دخلاً مستقراً للأسر، إلى جانب توفير سيارات بديلة لأصحاب السيارات التي احترقت جراء الحادث. وقال مدبولي في بيان، إنه سيدعو البنوك ورجال الأعمال إلى المساهمة في تقديم تعويضات استثنائية لأسر المتوفين، من بينها شهادات استثمار توفر عائداً لهذه الأسر، فضلاً عن التعويضات العينية في صورة سيارات بديلة للأسر التي فقدت سياراتها.

يشار إلى أن حادث حريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أودى بحياة 32 شخصاً، فيما أصيب 25 آخرون، بعدما امتدت النيران إلى عدد من السيارات، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في حين كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث بدأ باصطدام سيارة ملاكي بمؤخرة ناقلة المواد البترولية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة، وانفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، قبل تسرب البنزين واشتعال النيران.