خبرني - أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور قرار حكم حضوري بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير شعبة النفط في نينوى على خلفية عمليات تهريب.

وذكر بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكم حضوريا بالسجن لمدة سبع سنوات على كل من مدير شعبة سيطرات النفط في نينوى ومفوض في شرطة الطاقة، في قضية قيام شبكة من الضباط والمنتسبين بتسهيل عمليات تهريب المشتقات النفطية الى خارج المحافظة، بالتعاون مع عدد من المهربين.

وأوضح أن عمليات التهريب كانت تتم عبر أسطول من العجلات والصهاريج، لافتا إلى دفع مبالغ مالية إلى الشُعب التابعة لشرطة نفط نينوى، لقاء السماح بمرور العجلات المحملة بالوقود، فضلا عن جمع أتاوات ومبالغ مالية من كل ساحات تهريب النفط في المحافظة.

وأضاف البيان، أن المحكمة قررت فرض غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار (حوالي 6.579 دولار) على المدانين، وعند عدم الدفع حبسهما لمدة ثلاث سنوات تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصلية.

مكافحة تهريب النفط

وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي أعلن إغلاق المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها معابر في إقليم كردستان العراق، كما وجّه وزارة النفط الاتحادية بإدارة جميع الحقول النفطية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى والخاضعة أمنيا لسلطة الإقليم، وقد أعربت سلطات إقليم كردستان عن رفضها لقرار الزيدي.

يأتي ذلك ضمن حزمة قرارات وتدابير حازمة أصدرها الزيدي لمكافحة عمليات تهريب النفط في شركة نفط الشمال وحماية ثروات البلاد، في إطار مساعي الحكومة العراقية لبسط سيطرة الدولة على المقدرات النفطية والحد من منافذ الهدر والفساد المالي والإداري، إلى جانب ترسيخ آليات التنسيق المشترك مع إقليم كردستان العراق وفق الأطر القانونية والاتحادية.