خبرني - يُشيّع، يوم الاثنين، جثمان فراس بشارة هلسة (65 عاماً)، الذي استشهد متأثراً بإصابته في الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، لترتفع حصيلة شهداء الهجوم إلى عشرة.

وكان هلسة قد أمضى 37 يوماً في العناية الحثيثة بمدينة الحسين الطبية في العاصمة عمّان، إثر إصابته بعدة عيارات نارية في منطقة البطن خلال الهجوم، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه.

والراحل أعزب، ومتقاعد من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وسبق أن تولى مسؤولية مركز الدامخي والقطرانة.

وتأتي وفاته لتجدد أحزان بلدة حمود، التي فقدت تسعة من أبنائها في الهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما ظل هلسة يتلقى العلاج منذ نقله إلى المدينة الطبية عقب إصابته.

وكان ثلاثة مسلحين قد أطلقوا النار على مواطنين ومشيعين خلال مراسم جنازة داخل الكنيسة، مما أسفر حينها عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين بجروح متفاوتة، في حادثة دفعت الحكومة الأردنية إلى إعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.

وبوفاة هلسة، ترتفع حصيلة شهداء الهجوم إلى عشرة، بعد أكثر من شهر على وقوعه.