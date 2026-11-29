خبرني - على الرغم من تسجيل 4358 إصابة بمرض السحايا في العراق خلال العام الحالي، إلا أن وزارة الصحة طمأنت المواطنين.

فقد أكدت الصحة العراقية للعربية/الحدث اليوم الأحد أن إصابات السحايا الموجودة لا تشير إلى تفشي وبائي.

وكان وزير الصحة العراقي عبد الحسن عزيز الموسوي أعلن مساء أمس السبت أن مرض الالتهاب السحائي سجل خلال العام الحالي 4358 حالة، متجاوزا الحالات المسجلة خلال العامين 2024 و2025. وقال في تصريح صحفي إن "بيانات الرصد الوبائي والإحصائيات المسجلة في وزارة الصحة لمرض التهاب السحايا خلال السنوات الثلاث الماضية سجلت 3948 حالة في عام 2024 و4129 حالة خلال عام 2025، فيما بلغت الحالات المسجلة في العام الحالي 4358 حالة في عموم العراق".



15 حالة وفاة

كما أوضح أن جميع المحافظات سجلت إصابات ضمن المعدلات المتوقعة وتم تسجيل 15 حالة وفاة في محافظة واسط منذ بداية العام ولغاية الآن. وأكد أن الوزارة تتابع الموقف بصورة مستمرة ودقيقة.



إلى ذلك، أشار إلى أن الوزارة أرسلت وفداً وزارياً إلى واسط للاطلاع ميدانياً على الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة.

وأكد الموسوي استمرار الوزارة في متابعة الموقف الوبائي في بغداد وبقية المحافظات، وإجراء الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بها، والتوسع في التقييم السريري والمختبري لتحديد المسببات، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية.

وختم مشددا على أن جميع الإمكانيات التشخيصية والعلاجية متوفرة في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، بما يضمن تشخيص الحالات ومتابعتها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.

يشار إلى أن مرض السحايا هو التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وقد يشكل خطراً على الحياة إذا لم يعالج سريعاً.

أما أسبابه فتتنوع أسبابه من العدوى البكتيرية، مرورا بالفيروسية والفطرية، وصولاً إلى الطفيلية. كما قد ينتج أحيانا عن أمراض المناعة الذاتية، وإصابات الرأس، وبعض الأدوية.

في حين تتمثل أعراضه الأكثر شيوعاً في الحمى، والصداع، فضلا عن الغثيان والقيء، بالإضافة إلى تيبس الرقبة والنعاس الشديد، والحساسية للضوء أحيانا.