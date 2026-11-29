خبرني - فرضت محكمة صلح جزاء الرصيفة غرامة مالية بقيمة 3 آلاف دينار على تاجر، بعد إدانته بتداول زيت زيتون مغشوش وغير صالح للاستهلاك البشري، فيما برأت شخصاً آخر كان برفقته لعدم ثبوت حيازته الزيت المضبوط.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات وردت لمرتبات مديرية البيئة بشأن الاشتباه بتداول زيت زيتون مغشوش في منطقة ضمن اختصاص الرصيفة، حيث جرى ضبط شخصين داخل مركبة، وعُثر فيها على تنكتين من الزيت بوزن إجمالي بلغ 32 كيلوغراماً.

وأظهرت نتائج الفحوص المخبرية للعينات المأخوذة من الزيت أنه مغشوش، ما أدى إلى إحالة القضية إلى القضاء.

وبعد إعادة النظر في القضية والاستماع إلى شهادات منظمي الضبط، تبين للمحكمة أن الزيت المضبوط كان بحوزة المتهم الأول، ولم يثبت وجود أي كميات لدى المتهم الثاني.

وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري، وتغريمه 3 آلاف دينار والرسوم، فيما أعلنت براءة المتهم الثاني لعدم ثبوت ارتكابه المخالفة.