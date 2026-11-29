خبرني - أقام الجيش الباكستاني، أمس السبت، مراسم رسمية لتوديع مجموعة من قواته المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، بحضور وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن "نشر هذه القوات يعكس التزام باكستان الراسخ بأمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين".

وأضاف البيان أن باكستان ستظل ملتزمة بحماية أمن المملكة وحرمة الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن القوات الباكستانية ستؤدي المهام المحددة لها داخل الأراضي السعودية، في إطار الالتزامات المتفق عليها وآليات التعاون الدفاعي القائمة.

وأوضح البيان أن "من شأن هذا الانتشار أن يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، في ظل التحديات الأمنية المستجدة".

وكانت اللجنة الاستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية لـ"تحالف مكة" قد جددت، أمس السبت، إدانتها الشديدة لهجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية، مؤكدة عزم تركيا وباكستان على مواصلة جهودهما وتسريعها لدعم المملكة في حماية أمنها.

كما استعرضت اللجنة، خلال اجتماع عقد في إسلام آباد، التقدم المحرز في بناء مؤسسات الحلف وتنفيذ التزام الدفاع الجماعي، وفقًا للتشريعات الوطنية للدول الثلاث. وأعربت عن ارتياحها للتقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة للحلف في السعودية وبدء أعمالها.

واتفقت الدول الثلاث على مواصلة المشاورات السياسية والعسكرية، ودعم جهود خفض التوترات الإقليمية وتسوية الخلافات عبر الحوار، إلى جانب تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير المشترك للتكنولوجيا والتدريب.

وتأسس "تحالف مكة" بموجب اتفاق وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في 7 أغسطس/آب 2026، بمدينة مكة المكرمة.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الردع والدفاع المشترك، وينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا.