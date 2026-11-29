خبرني - بعد مرور سنة على هجوم شاطئ بوندي الذي هز أستراليا، حصل الرجل السوري الأصل أحمد الأحمد، الذي كان قد نزع سلاح أحد المسلحين في الهجوم الإرهابي على أعلى وسام مدني للشجاعة في البلاد.

وقالت الحاكمة العامة الأسترالية سام موستين، اليوم الأحد، إن الأحمد حصل على صليب الشجاعة تقديراً لـ"شجاعته البارزة في ظروف شديدة الخطورة"، ليصبح بذلك سادس شخص فقط يحصل على هذا التكريم، الذي يُعد أعلى وسام مدني للشجاعة.

كما مُنح ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في الهجوم تكريمات بعد وفاتهم.

وقالت موستين إن الأستراليين يقفون إجلالاً وتقديراً لنموذج الفائزين الأربعة جميعاً، معربين عن حزنهم لمنح ثلاث جوائز منهم بعد وفاتهم، وفق ما نقلت وكالة "د ب أ".

كما أضافت أن عدداً كبيراً من المواطنين وعناصر فرق الطوارئ أبدوا شجاعة فائقة خلال الهجوم. وقالت: "نظراً لحجم هذا الحدث المروع وتداعياته، لا تزال هناك قصص كثيرة عن الشجاعة والرحمة لم تُروَ بعد، وستكشف التحقيقات والاستجوابات الجارية عن العديد منها. ويُعد اليوم بداية للاعتراف ببعض أعمال البطولة الاستثنائية".

أب وابنه روعا رواد شاطئ بوندي

وشهدت حادثة إطلاق النار التي وقعت في ديسمبر 2025 قيام مسلحين اثنين، وهما أب وابنه، بإطلاق النار على حشود كانت تحتفل بعيد هانوكا اليهودي في شاطئ بوندي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

فيما أظهرت لقطات فيديو للهجوم أن الأحمد، المولود في سوريا، انقض على أحد المسلحين من الخلف وانتزع سلاحه منه، ليصاب بطلقات نارية في كتفه ويخضع لعدة عمليات جراحية، لكن اسمه تصدر حينها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إذ تحول إلى بطل، وأطلقت حملة تبرعات جمعت آلاف الدولارات لصالحه، تقديراً لعمله هذا الذي أدى إلى تفادي سقوط المزيد من الضحايا.