خبرني - بحسرة تعصر قلبه والدموع في عينيه، روى الأب السوري عبد الكريم العمر كيف عثر على ابنه الشاب محمد جثة متجمدة أمام باب منزل العائلة في حي بيلسفيرد بمدينة أوتريخت الهولندية.

فقبل أيام، قرع محمد باب المنزل كي يدخل ويحتمي من البرد، قائلاً: "بابا افتح لي البرد دبحني"، إلا أن الوالد رفض فتح الباب وإدخال ابنه، خوفاً من مؤسسات الرعاية الاجتماعية "السوسيال الهولندي"، إذ سبق أن طلبت من الأب عدم السماح بعودة محمد إلى البيت كي لا يؤثر سلبا على بقية إخوته. كما حذرت الوالد من احتمال أخذ بقية أولاده إذا سمح بعودة ابنه الأكبر إلى المنزل، وفق ما أوضح عبد الكريم في مقابلة مع قناة محلية.

جثة في براد قديم

ليُعثر على محمد جثة هامدة داخل براد قديم "فريزر" كان موجودا خارج المنزل، حيث حاول الاحتماء من الحرارة المنخفضة التي كانت وصلت في تلك الليلة إلى نحو 5 تحت الصفر.

إلا أن كلمات محمد ظلت تتردد في أذني الوالد، وانتشرت بشكل واسع بين السوريين على مواقع خلال اليومين الماضيين.

كما تحولت مأساة هذه العائلة السورية إلى قضية رأي عام في هولندا، وسط تساؤلات حول دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وخياراتها القاسية أحياناً التي تفرض على الأهل.

وكان عبد الكريم لجأ إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل مساعدة نجله، بعد أن "انخرط مع رفاق سوء عقب سفره إلى هولندا حين كان قاصراً عام 2021"، وتصاعد المشاكل ضمن العائلة التي انضمت إليه بعد نحو 3 سنوات ضمن سياسة لم الشمل، وفق ما أكد والده.

إلا أن الأب المكلوم بات الآن أمام سؤال مؤلم: "ماذا كان سيحدث لو فتحت الباب!".