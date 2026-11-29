صورٌ تنتشر، ومشاهد تسر القلوب لآلاف الأطفال وهم يصطفّون في الصفوف الأولى داخل المساجد، يؤدّون الصلاة بخشوع وبراءة، في مشهد يحمل من المعاني الإيمانية والإنسانية والاجتماعية يستحق الاحترام والإعجاب .

مشهد يعزّز روح الإيمان ، ويغرس في النفوس الخشوع لله عز وجل، ويذكّر الإنسان بأن رب العالمين غفور رحيم، وأن الخالق يمهل ولا يهمل.

إن تعليم الأطفال، مسلمين ومسيحيين، الصلاة والعبادة ومخافة الله، وترسيخ قيم الإيمان والمحبة والتسامح والفضيلة في نفوسهم، لا يجسّد إلا قوة المجتمعات ومناعتها، ويؤسس لأجيال تعرف معنى المسؤولية، وتحترم الإنسان، وتصون الأسرة والوطن.

فالإيمان الحقيقي ليس مظهراً ولا شعاراً، وليس تشدداً أو تعصباً، بل سلوك وأخلاق واستقامة. فالإنسان الذي يستحضر رقابة الله في ضميره لا يظلم، ولا يسرق، ولا يكذب، ولا يعتدي على حقوق الآخرين، ولا يقبل أن يكون سبباً في فتنة أو فرقة أو كراهية.

والتربية الدينية السليمة ليست مدخلاً إلى الانغلاق أو التطرف، بل حصانة فكرية وأخلاقية تحمي أبناءنا من الأفكار المتطرفة، وتمنع تسلل خطاب الكراهية إلى بيوتنا ومجتمعنا، وتصون الترابط الأسري والاجتماعي الذي باتت مجتمعات كثيرة في العالم تواجه تحديات حقيقية في الحفاظ عليه.

وهنا لا بد من التمييز بوضوح بين الدين والتديّن من جهة، والغلو والتطرف واستغلال الدين من جهة أخرى. فليس كل من رفع شعار الدين يمثّل جوهره، وليس من حق أحد أن يتخذ من العقيدة وسيلة للتحريض أو الإقصاء أو تكفير الآخرين أو الانتقاص من كرامتهم.

لقد أنزل رب العالمين الأديان، وابتعث الأنبياء والرسل لهداية البشرية وتعليمها مكارم الأخلاق، والمحبة والرحمة والتسامح والعدل، والدعوة إلى الحياة الصالحة وصون كرامة الإنسان.

ومن هنا، فإن مسؤوليتنا جميعاً، أسرًا ومؤسسات تربوية ودينية ومجتمعية، أن نربي أبناءنا على الإيمان الذي يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرّق، ويحمي ولا يهدد، ويزرع الطمأنينة في النفوس لا الخوف والكراهية.

فالدين ليس إسهاباً في المظاهر، ولا استعراضاً في الشعارات، ولا تشدداً في التعامل مع الناس؛ الدين جوهره في الضمير، وصدقه في السلوك، وأثره في معاملة الإنسان لأخيه الإنسان.

فهنيئاً للأطفال الذين يتعلمون الصلاة، وهنيئاً للأسر التي تغرس في أبنائها الفضيلة، وهنيئاً لوطن تتجاور فيه المساجد والكنائس، ويجمع أبناءه الإيمان بالله، والمحبة، والانتماء، واحترام الإنسان.

الدين يُسر، والإيمان أخلاق، والأوطان تُصان بالقيم، والرحمة، والوعي، ووحدة أبنائها.

الإيمان الذي يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرّق، ويحمي ولا يهدد.