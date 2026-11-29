خبرني - أفادت مجلة فوربس بأن ثروة الملياردير الأمريكي كارل إيكان تقلصت بأكثر من 90% خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

ووفقا لتقدير المجلة مع حلول نهاية شهر نوفمبر، بلغت ثروة مؤسس شركة الاستثمار "آيكان إنتربرايزس" (Icahn Enterprises) حوالي 1.6 مليار دولار مقارنة بـ 17.5 مليار دولار في عام 2023.

وبحسب وكالة بلومبرغ تراجعت ثروة الملياردير البالغ من العمر 90 عاما في 20 نوفمبر إلى 1.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2012.

وتشير الوكالة إلى أن الملياردير خسر نحو 21 مليار دولار على مدار خمس سنوات بسبب المشكلات المالية لشركته الاستثمارية الناتجة عن تراكم الديون والاستثمارات غير الموفقة.

ويُذكر أن كارل إيكان يُعدّ من أشهر المستثمرين في وول ستريت، واشتهر على مدار عقود بلقب "المستثمر الناشط" (Activist Investor)؛ إذ يعتمد أسلوبه الاستثماري على شراء حصص مؤثرة في الشركات الكبرى المتعثرة للضغط على إداراتها وإعادة هيكلتها بهدف رفع قيمتها السوقية وتحقيق أرباح ضخمة.

وتتركز أعماله واستثماراته الرئيسية، عبر شركته القابضة "آيكان إنتربرايزس"، في قطاعات حيوية متعددة تشمل الطاقة، والسيارات، والعقارات، والتغليف، والاتصالات.