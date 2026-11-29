خبرني - أورد تقرير مصري تفاصيل جديدة بشأن سيارة المواد البترولية المتسببة في حادث طريق دائري الوراق الذي أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 25 آخرين تتعلق بيانات حمولة السيارة ومواصفاتها.

وقالت مصادر فنية لموقع "مصر تايمز" إن السيارة المتسببة في حادث حريق طريق دائري الوراق كانت تحمل نحو 51 ألف لتر من المواد البترولية وقت وقوع الحادث، موضحة أن سعتها التصميمية تبلغ نحو 51 ألف لتر، فيما تتراوح الحمولة الاستيعابية لسيارات من هذا النوع، وفقا للمواصفات الفنية، بين 55 و60 ألف لتر، بحسب التجهيزات وعدد المحاور.

وأضافت أن السيارة مزودة بثلاثة محاور مزدوجة، بإجمالي 6 أكسات مزدوجة، إلى جانب محور مساعد، وهي مواصفات تتعلق بتوزيع الأحمال وتحمل وزن المركبة أثناء السير.

وفي المقابل كشفت مصادر فنية عن بيانات أخرى بشأن الحمولة المقررة للسيارة، أشارت إلى أن الحد الأقصى يتراوح بين 40 و42 ألف لتر، وأن السيارة تجاوزت هذا المستوى بنحو 10 آلاف لتر، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الحمولة المعتمدة لهذه المركبة.

وتأتي هذه المعلومات في ظل تساؤلات بشأن إجراءات الفحص الفني والتفتيش على سيارات نقل المواد البترولية قبل خروجها من المستودعات، ومدى التأكد من مطابقة الحمولة الفعلية للمواصفات المعتمدة، وسلامة الخزانات ووسائل الإغلاق والتأمين.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتراطات المنظمة لدخول السيارات الجديدة الخدمة تتضمن ألا يزيد عمر السيارة على 5 سنوات، فيما يعود موديل السيارة المتسببة في الحادث إلى عام 2020، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مدى انطباق ضوابط العمر التشغيلي عليها وقت الحادث، وآليات مراجعة صلاحية المركبات العاملة في نقل المواد البترولية.

وفيما يتعلق بسرعة السيارة لحظة وقوع الحادث، قالت المصادر إنها كانت تسير بسرعة 66 كيلومترا في الساعة، بينما تبلغ السرعة المحددة على الطريق الدائري، وفقا للمعلومات التي قدمتها، 70 كيلومترا في الساعة، بما يعني أن السرعة المسجلة لم تتجاوز الحد المشار إليه.

كما تتضمن اشتراطات نقل المواد البترولية ضوابط خاصة لحركة الناقلات، بينها السير بالجانب الأيمن من الطريق وعدم تجاوز سرعة 50 كيلومترا في الساعة.

وتشمل اشتراطات السلامة في نقل المواد البترولية التأكد من إحكام غلق الخزان وسلامة نقاط التوصيل والعيون و"الطبة"، وعدم وجود أي تسرب، فضلا عن فحص وسائل التأمين بما يحد من مخاطر تسرب الوقود حال تعرض السيارة لحادث أو انقلاب.

كما تتضمن إجراءات التحميل استخدام الفتحات الجانبية المخصصة لتعبئة الخزان، وفقا للمواصفات الفنية المنظمة، والتأكد من سلامة عمليات التحميل والتفريغ، بما يضمن عدم تجاوز الحدود المعتمدة أو الإخلال بوسائل الأمان.

وتأتي هذه التفاصيل في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن حادث حريق دائري الوراق في مصر الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، وسط اهتمام بتحديد ملابسات التصادم والانقلاب واشتعال الناقلة، والمسؤوليات المرتبطة بالحادث.

وأظهرت المعلومات المنشورة بشأن التحقيقات أن الحادث بدأ بتصادم سيارة ملاكي مع الناقلة، قبل انقلاب الأخيرة واشتعالها وامتداد النيران إلى مركبات أخرى.