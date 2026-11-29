خبرني - قد يكون غسل الأطباق أو ترتيب المنزل أكثر من مجرد أعمال روتينية نؤديها يوميا؛ إذ تشير أبحاث إلى أن التنظيف، عندما يمارس بتركيز وهدوء، قد يساعد على تخفيف التوتر والقلق.

ولا تقتصر فوائد هذه الأنشطة على الحصول على منزل نظيف ومرتب، بل قد تمتد إلى تحسين الحالة النفسية، خاصة عندما يتحول التنظيف من مهمة مفروضة إلى نشاط يمارسه الشخص بوعي وانتباه.

التركيز أثناء التنظيف يقلل التوتر

وجدت دراسة نشرت في مجلة "Mindfulness"، وشملت 51 طالبا، أن التركيز على التفاصيل الحسية أثناء غسل الأطباق، مثل رائحة الصابون ودفء الماء وملامسته لليدين، ارتبط بانخفاض الشعور بالعصبية بنسبة 27%، وزيادة الإلهام الذهني بنسبة 25%.

في المقابل، لم تسجل المجموعة التي غسلت الأطباق بالطريقة المعتادة هذه الفوائد، ما يشير إلى أن التأثير الإيجابي لا يرتبط بالنشاط نفسه فقط، بل بمدى تركيز الشخص وانتباهه أثناء أدائه.

وترى عالمة النفس الإكلينيكي هولي شيف أن التنظيف قد يصبح شبيها بالتأمل عندما يبطئ الإنسان حركته ويركز على التفاصيل الحسية. وتوضح أن الأنشطة البدنية المتكررة والمنظمة قد تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، لأنها تمنح الشخص شعورا بالاستقرار وإتمام المهمة.

الحركات المتكررة قد تساعد على مواجهة القلق

تشير أبحاث أخرى إلى وجود صلة بين التوتر والحركات الجسدية المتكررة. ففي دراسة أجريت على 62 طالبا في جامعة ماساريك بجمهورية التشيك، لاحظ الباحثون أن المشاركين الذين تعرضوا لمهمة مثيرة للقلق استخدموا حركات متكررة أكثر أثناء تنظيف قطعة زخرفية، مقارنة بمن أدوا مهمة أقل إثارة للتوتر.

وارتبطت هذه الحركات بارتفاع معدل ضربات القلب، ما يشير إلى أن تكرار بعض الأفعال قد يكون استجابة تلقائية للقلق، أو وسيلة يلجأ إليها الجسم للتعامل معه.

وفي تجارب أخرى شملت أكثر من 3 آلاف شخص، تبين أن مشاهدة مقطع قصير يشرح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين ساعدت على تخفيف القلق بعد التعرض لمشهد مثير للتوتر. كما سجل المشاركون الذين غسلوا أيديهم عقب مقابلة عمل تجريبية انخفاضا في بعض الاستجابات الجسدية المرتبطة بالتوتر.

هل تؤثر فوضى المنزل في الحالة النفسية؟

لا تقتصر العلاقة بين التنظيف والصحة النفسية على الحركة الجسدية، إذ قد تؤثر البيئة المحيطة أيضا في الحالة المزاجية.

فقد ربطت دراسات بين زيادة الفوضى داخل المنزل وانخفاض مستوى الرفاه النفسي. كما وجدت دراسة سابقة أن الأمهات اللاتي وصفن منازلهن بأنها فوضوية سجلن أنماطا أقل صحة في مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر. وتشير أدلة أولية أخرى إلى أن الفوضى في غرفة النوم قد تؤثر في جودة النوم.

لكن هذه النتائج لا تثبت أن الفوضى هي السبب المباشر للتوتر؛ فقد يكون الأشخاص الأكثر تعرضا للضغوط النفسية أقل قدرة على التنظيف، أو قد تساهم البيئة غير المرتبة في زيادة شعورهم بالضغط. وربما تكون العلاقة متبادلة بين الحالتين.

وتقول عالمة النفس الإكلينيكي داون بوتر إن التنظيف يمنح كثيرين شعورا بالرضا، ويساعدهم على إدارة التوتر والقلق، خصوصا عندما يواجهون مشكلات لا يستطيعون حلها فورا. ففي مثل هذه الظروف، قد يساعد ترتيب المكان على استعادة الشعور بالسيطرة والقدرة على الإنجاز.

ورغم أن الأبحاث المتعلقة بالتأثير النفسي للتنظيف لا تزال محدودة مقارنة بالدراسات الخاصة بالتأمل التقليدي، فإن نتائجها الأولية تشير إلى أن الحركة الهادئة والتركيز الحسي والشعور بإنجاز المهام قد تساهم مجتمعة في تحسين الحالة النفسية.