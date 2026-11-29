خبرني - تحولت مباراة بشكتاش التركي وهبوعيل بئر السبع الإسرائيلي إلى حدث رياضي وسياسي تجاوز حدود المستطيل الأخضر، بعدما شهدت مدرجات الملعب احتجاجات مؤيدة لفلسطين، ومواجهات بين الشرطة الجورجية ومشجعي الفريق التركي، في ليلة حظيت بمتابعة واسعة داخل تركيا، وانتهت بفوز بشكتاش 2-1.

وأثارت الأحداث التي رافقت المباراة، التي أقيمت في مدينة باتومي الجورجية، موجة تضامن واسعة مع بشكتاش، بعدما تدخلت الشرطة لانتزاع الأعلام الفلسطينية من المشجعين، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، قبل أن تتدخل السلطات التركية دبلوماسيا لاحتواء الموقف.

وكان من المقرر إقامة المباراة في إسطنبول، غير أن تركيا طلبت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقلها إلى ملعب محايد، تجنبا لدخول رياضيين إسرائيليين إلى أراضيها، ليختار بشكتاش مدينة باتومي الجورجية لقربها من الحدود التركية.

وطلب النادي من "يويفا" إقامة المباراة بحضور الجماهير، خلافا لما جرى في مباريات سابقة للفرق التركية أمام أندية إسرائيلية في كرة السلة، والتي أقيمت من دون جمهور لدواع أمنية، ووافق الاتحاد الأوروبي على طلبه.

وتوجه نحو 10 آلاف من مشجعي بشكتاش إلى باتومي لمساندة فريقهم، رغم تعثر رحلة الفريق جوا بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ لم تتمكن طائرته من الهبوط في المدينة، واضطرت إلى التوجه نحو ريزه التركية، قبل أن يستكمل اللاعبون رحلتهم برا بالحافلة لمدة ثلاث ساعات.



احتجاجات مؤيدة لفلسطين ومواجهات في المدرجات

وقبل انطلاق المباراة، رفع مشجعو بشكتاش الأعلام الفلسطينية في شوارع باتومي، وحملوا لافتات تندد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، فيما تدخلت الشرطة الجورجية لمحاولة انتزاع الأعلام من أيديهم، ما أدى إلى تصاعد التوتر ووقوع مواجهات.

وحشدت الشرطة أعدادا كبيرة من عناصر الأمن في المنطقة المخصصة لجماهير الفريق التركي، قبل أن تستخدم الغاز المسيل للدموع خلال تدخلها، الأمر الذي أثار غضب المشجعين، ودفع بعضهم إلى اقتلاع مقاعد المدرجات وقذفها باتجاه عناصر الشرطة، الذين تراجعوا لاحقا.

وتنتمي مجموعة "تشارشي" إلى أبرز روابط مشجعي بشكتاش، وتعرف بطابعها الاحتجاجي ومشاركتها في قضايا سياسية واجتماعية، وقد حضر أفرادها المباراة حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات المناهضة لإسرائيل، ومن بينها لافتة كتب عليها "تمرد على الاحتلال.. وحرية لفلسطين".

وامتدت أجواء التوتر إلى أرض الملعب، إذ امتنع لاعبو بشكتاش عن مصافحة لاعبي الفريق الإسرائيلي خلال مراسم ما قبل المباراة، كما رفض قائد الفريق التركي أوركون كوكتشو مصافحة قائد الفريق المنافس خلال قرعة اختيار الملعب والكرة.

وشهدت المباراة مشادة بين لاعبي الفريقين، بعدما توجه لاعب بشكتاش صالح أوزجان لالتقاط الكرة قرب مقاعد بدلاء الفريق الإسرائيلي لتنفيذ رمية تماس، ليتعرض لإساءة لفظية من أحد اللاعبين الاحتياط، قبل أن يتطور الموقف إلى احتكاك جسدي ويتوقف اللعب.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 26، على وقع المواجهات في المدرجات وتدخل الشرطة الجورجية ضد المشجعين الأتراك.

تضامن غير مسبوق من الأندية التركية

وانتقلت مشاهد المواجهات إلى وسائل الإعلام التركية، لتتحول المباراة إلى محور الاهتمام في البلاد، بعدما تصدرت مقاطع تدخل الشرطة الجورجية وإطلاق الغاز المسيل للدموع ضد الجماهير منصات التواصل الاجتماعي.

وأصدرت الأندية التركية بيانات متتالية للتضامن مع بشكتاش، وكان طرابزون سبور أولها، قبل أن تلحق به أندية غلطة سراي وفنربخشة، إلى جانب بقية أندية الدوري التركي الممتاز، في مشهد وصف بأنه غير مسبوق في تاريخ كرة القدم التركية، بالنظر إلى وحدة موقف الأندية رغم تنافسها التقليدي.

وتحولت المباراة إلى قضية وطنية، بعدما توحدت جماهير الأندية المنافسة خلف بشكتاش، وسط انتقادات واسعة لتعامل الشرطة الجورجية مع المشجعين ومحاولتها مصادرة الأعلام الفلسطينية.

أردوغان ووزراء أتراك يتدخلون

وامتد التضامن مع بشكتاش إلى أعلى المستويات السياسية في تركيا، إذ اتصل الرئيس رجب طيب أردوغان برئيس النادي سردال أدالي، الموجود في باتومي، وأبلغه أنه يتابع التطورات عن كثب ويشعر بالأسى لما تعرض له المشجعون.

كما أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا بنظيره الجورجي، أعرب خلاله عن اعتراض تركيا على استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد جماهير الفريق.

واتصل وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي بنظيره الجورجي، وأبلغه أن تدخل الشرطة أسفر عن إصابة عدد من المشجعين، وأن ما حدث أمر غير مقبول.

من جانبه، انتقد وزير الشباب والرياضة عثمان أشقن باق ما تعرض له اللاعبون والمشجعون، وأعلن أن تركيا ستعمل على نقل القضية إلى الهيئات الدولية.

وبعد اتصالات دبلوماسية ومساع لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هدأت الأوضاع واستؤنفت المباراة، وسط متابعة واسعة من الجمهور التركي الذي تابع تطوراتها حتى صافرة النهاية.

بشكتاش يحسم المواجهة بهدفين مقابل هدف

ودخل لاعبو بشكتاش الشوط الثاني تحت ضغط جماهيري كبير، بعدما تحولت المباراة إلى قضية تضامن وطني في تركيا، ودفع الجهاز الفني بعدد من لاعبيه الأساسيين، بعدما بدأ الفريق اللقاء بتشكيلة ضمت عددا من البدلاء.

ورغم إهدار الفريق فرصا عدة، بينها ركلة جزاء، تمكن بشكتاش من حسم المباراة بنتيجة 2-1، ليمنح جماهيره فوزا رافقته أصداء واسعة داخل تركيا وخارجها.

وعقب صافرة النهاية، توجه لاعبو بشكتاش إلى المدرج الذي شهد تدخل الشرطة ضد الجماهير، واحتفلوا معهم تضامنا، والتقطوا صورة أمام لافتة "تمرد على الاحتلال.. وحرية لفلسطين".

وفي مشهد لفت الأنظار، تسلم لاعب بشكتاش الفرنسي كاسوم واتارا علما فلسطينيا من أحد المشجعين، وعلقه فوق شعار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل أن يؤدي بيده إشارة رمزية تعني "لزمتم الصمت بينما كان الأطفال يموتون".

ونشر واتارا الصورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بعبارة "من أجل كل المضطهدين"، لتنتشر على نطاق واسع.

ازدواجية المعايير بين روسيا وإسرائيل

وأعادت الأحداث المطالبات بمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية إلى الواجهة، وسط انتقادات لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذها بحق روسيا، التي استبعدت فرقها ومنتخباتها من المنافسات عقب غزو أوكرانيا.

وتصاعدت خلال الفترة الماضية دعوات في تركيا وإسبانيا وأيرلندا ودول إسلامية لمنع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات والمنظمات الدولية، على خلفية الحرب على قطاع غزة، إلا أن هذه المطالبات لم تفض إلى إجراءات مماثلة للاستبعاد الذي فرض على روسيا.

واعتبرت الدعوات المطالبة باستبعاد إسرائيل أن استمرار مشاركتها في المنافسات الرياضية، بالتزامن مع الحرب على غزة، يمثل ازدواجية في المعايير الدولية، مشيرة إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعادت مباراة بشكتاش وهبوعيل بئر السبع تسليط الضوء على تداعيات مشاركة الفرق الإسرائيلية في المنافسات الدولية، بعدما تجاوزت أحداثها الجانب الرياضي، وتحولت إلى قضية تضامن جماهيري وسياسي مع فلسطين، في وقت تتجه فيه تركيا إلى إعادة طرح مسألة مشاركة إسرائيل في المحافل الرياضية الدولية.