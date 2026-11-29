خبرني - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، السبت، وشعر به سكان مدينة لوس أنجلوس والمناطق المحيطة، متسببا في أضرار محدودة داخل مطار لوس أنجلوس الدولي، وإلغاء محاولة هبوط طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، وسط تحذيرات من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع عند الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 6 أميال (10 كيلومترات) قبالة ساحل مانهاتن بيتش، بالقرب من لوس أنجلوس.

وتسببت الهزات الأرضية في انطلاق أجهزة إنذار السيارات، فيما أظهرت صور تحطم نوافذ زجاجية في أحد مباني الركاب بمطار لوس أنجلوس الدولي، إضافة إلى سقوط لوح من السقف جراء هزة ارتدادية.

إلغاء هبوط طائرة

وفي المطار، طلب أحد المراقبين الجويين من الطائرات التي كانت تقترب من المدرج الالتفاف والعودة، بعد شعوره بالهزات الأرضية القوية، ما أدى إلى إلغاء محاولة هبوط طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز".

وقالت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، لقناة "فوكس نيوز"، إن قرار المراقب الجوي كان "التصرف الصائب تماما".

وفي سياق الاستعداد للتداعيات المحتملة، أعلنت إدارة خدمات الطوارئ التابعة لحاكم ولاية كاليفورنيا أنها تعمل بالتنسيق مع المسؤولين المحليين لتقييم آثار الزلزال.

وحذرت الإدارة، في منشور عبر فيسبوك، من احتمال وقوع هزات ارتدادية، ودعت السكان إلى الاستعداد لها، مؤكدة أن الزلازل لا يمكن التنبؤ بموعد وقوعها.

إجراءات طوارئ في مصفاة نفط

وفي جنوب كاليفورنيا، فعّلت مصفاة تابعة لشركة "شيفرون" إجراءات السلامة الآلية تحسبا للمخاطر المحتملة جراء الزلزال، فيما أُعلن عن السيطرة على حرائق اندلعت بصورة متقطعة داخل المنشأة.

كما رفع جهاز الإطفاء في لوس أنجلوس درجة الاستعداد تحسباً لتداعيات الزلزال، ودفع بأكثر من 100 من عناصره لتقييم حالة البنية التحتية الحيوية.

وذكر الجهاز، عقب انتهاء عمليات التقييم، أنه لم يرصد أضراراً جسيمة في البنية التحتية أو إصابات داخل المدينة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار كبيرة جراء الزلزال.

كاليفورنيا وسجل الزلازل المدمرة

وتقع كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، عند تقاطع صفائح تكتونية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر، رغم أن معظم الهزات المسجلة في المنطقة ضعيفة ولا يشعر بها السكان، بحسب وكالة فرانس برس.

وشهدت المنطقة زلازل مدمرة في مراحل سابقة، أبرزها زلزال نورثريدج الذي ضرب منطقة لوس أنجلوس عام 1994، وأسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، فضلاً عن خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

كما شهدت مدينة سان فرانسيسكو عام 1906 زلزالا مدمرا أعقبته حرائق واسعة النطاق، وأسفر عن وفاة أكثر من 3 آلاف شخص، وفق تقديرات تاريخية.