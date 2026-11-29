خبرني - أثار قرار زيادة رواتب الموظفين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار بمقدار 30 ديناراً شهرياً تساؤلات بشأن العدالة بين الموظفين، ولا سيما من أمضوا سنوات أطول في الخدمة وتجاوزت رواتبهم سقف الاستفادة بفارق بسيط.

وقال موظف أردني إن راتبه يبلغ 605 دنانير بعد 27 عاماً من الخدمة، في حين يتقاضى زملاء له أمضوا 20 عاماً في العمل 580 ديناراً، ما يعني أن رواتبهم سترتفع إلى 610 دنانير بعد تطبيق الزيادة، مقابل بقائه عند 605 دنانير.

وتساءل الموظف: «خدمتي 27 سنة وراتبي 605 دنانير، وزملائي خدمتهم 20 سنة ورواتبهم 580 ديناراً، وبعد الزيادة سيصبح راتبهم أعلى من راتبي. أين العدالة؟ أليس هذا ظلماً؟».

وتثير هذه الحالة تساؤلات حول أثر اعتماد سقف محدد للزيادة، وإمكانية إيجاد معالجة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم 600 دينار بفارق محدود، بما يحقق هدف تحسين الدخول دون الإخلال بالفوارق المرتبطة بسنوات الخدمة.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر، ضمن التوجهات الحكومية المتعلقة بموازنة عام 2027، زيادة شهرية مقدارها 30 ديناراً للموظفين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع العام المقبل، في خطوة تستهدف تحسين دخول الفئات الأقل أجراً.

ويعيد القرار طرح تساؤل بشأن مدى مراعاة آلية الزيادة لسنوات الخدمة والفروقات بين الرواتب، خصوصاً لدى الموظفين الذين يقعون مباشرة فوق سقف الاستفادة.