خبرني - عاد الحزن ليخيّم على منزل الدكتور نور الدين أبو الكشك في محافظة جرش، إثر وفاة طفلته فرح، بعد نحو عام على فقدان شقيقتها روز، التي رحلت في تشرين الثاني من العام الماضي عن عمر 11 عاماً، إثر معاناة مع المرض.

ونعى أبو الكشك طفلته فرح عبر منشور مؤثر، عبّر فيه عن ألم الفقد، قائلاً: "رحلت ابنتي فرح وتركت لي بيتا فارغا وقلبا متعبا ونفسا مثقلة"، داعياً الله أن يمنحه الصبر، وأن يجبر قلبه وقلب والدتها على هذا المصاب.

واستحضر الأب في نعيه ابنته روز، سائلاً الله أن يجمع طفلتيه في جنات الخلد، وأن تكونا شفيعتين له ولوالدتهما يوم القيامة، وأن يعوضهما لقاءً لا فراق بعده.

وكانت العائلة قد فقدت طفلتها روز في 23 تشرين الثاني 2025، بعد رحلة مع المرض، إذ وصفها والدها حينها بأنها كانت نوراً يضيء حياتهم، وأنها واجهت المرض بشجاعة وصبر حتى لحظاتها الأخيرة.

ومن المقرر تشييع جثمان الطفلة فرح، اليوم الأحد 29 تشرين الثاني 2026، بعد صلاة الظهر من مسجد خالد بن الوليد في بلدة سوف بمحافظة جرش، إلى المقبرة الشرقية.

وتتقبل العائلة التعازي اليوم الأحد وغداً الاثنين، من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء، للرجال في مضافة عشيرة الرزيقات مقابل مسجد خالد بن الوليد، وللنساء في منزل جد الطفلة بالقرب من المضافة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.