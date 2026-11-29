خبرني - أشعل مسلسل "عنبر الموت" بطولة الفنانة منة شلبي جدلا في مصر، بعدما صعدت نقابة التمريض تحركاتها ضده متهمة إياه بالإساءة إلى المهنة وتشويه صورة العاملين بها ومطالبة بوقف عرضه.

وأعلنت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، اتخاذ إجراءات قانونية ورقابية ضد المسلسل، شملت التقدم ببلاغ إلى النائب العام، إلى جانب توجيه 3 مخاطبات رسمية إلى جهات معنية بالرقابة على المصنفات الفنية وتنظيم المحتوى الإعلامي والعمل النقابي.

وقالت كوثر محمود إن اعتراض النقابة لا يتعلق بمشهد أو شخصية بعينها، وإنما يمتد إلى المسلسل بأكمله، وما اعتبرته معالجة درامية تقدم صورة سلبية عن مهنة التمريض والعاملين بها، ولا تعكس حقيقة الدور الإنساني والمهني الذي يؤديه آلاف الممرضين والممرضات داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأكدت أن النقابة لن تقبل اختزال مهنة إنسانية لها تاريخ طويل من العطاء في نماذج درامية مسيئة، مشددة على أن حرية الإبداع الفني لا تعني تشويه صورة مهنة بأكملها أو الانتقاص من كرامة العاملين بها.

وفي إطار التصعيد خاطبت النقابة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للمسلسل وفحص مضمونه ومعالجته الدرامية، والتحقق من مدى توافقه مع الضوابط المنظمة للأعمال الفنية، والنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها بحث وقف عرضه.

كما وجهت خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالبت فيه بفحص محتوى العمل ومدى توافقه مع المعايير المنظمة للمحتوى الإعلامي، واتخاذ ما يلزم في حدود اختصاصاته، وصولا إلى وقف بث المسلسل. وامتدت تحركات النقابة إلى مخاطبة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، لمراجعة العمل واتخاذ الإجراءات المهنية والنقابية المناسبة تجاه المسلسل والقائمين عليه، بالتوازي مع البلاغ المقدم إلى النائب العام.

وشددت كوثر محمود على أن مهنة التمريض تضم آلاف النماذج المشرفة التي تعمل على مدار الساعة لرعاية المرضى والمساهمة في إنقاذ الأرواح، وتتحمل مسؤوليات إنسانية ومهنية كبيرة، معتبرة أن تقديم صورة درامية سلبية باعتبارها ممثلة للمهنة يضر بمكانة العاملين بها وبثقة المجتمع فيهم.

وتتزامن الأزمة مع عرض المسلسل عبر منصة "شاهد" حيث تدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، مستلهمة من قضية حقيقية شهدتها مدينة الإسكندرية عام 1997، وعرفت إعلاميا بقضية الممرضة عايدة نور الدين.

وتعود القضية إلى اتهامات وجهت إلى الممرضة بالتسبب عمدا في وفاة أحد المرضى ومحاولة قتل أكثر من 30 مريضا آخرين داخل المستشفى التي كانت تعمل به، باستخدام مادة دوائية فضلا عن اتهامات تتعلق باختلاس أدوية من المستشفى.

ويقدم المسلسل معالجة درامية للقضية وليس توثيقا حرفيا لأحداثها إذ تجسد منة شلبي شخصية "نادية" وهي ممرضة تواجه اتهامات بالقتل، بينما يؤدي علي قاسم دور محام يتولى الدفاع عنها ومحاولة كشف ملابسات القضية.

وأعادت الأزمة فتح النقاش حول حدود حرية الإبداع في تناول الجرائم والقضايا الحقيقية، ومسؤولية صناع الدراما عن تقديم شخصيات سلبية دون تعميم تصرفاتها على المهن التي تنتمي إليها، في مقابل حق الأعمال الفنية في معالجة الوقائع المثيرة للجدل دراميا.