خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد الموافق 29/11/2026 :



أحمد جميل العايد أبو حمور

الياس محمد برهان الجعبري

ثائر توفيق ياسين السوالمة



جميلة محمد خليل صندوقة

حسين جابر المسالمة

خالد علي حسين الشوشي

رقية سليمان محمد الجخوخ

سميره محمد ابو سعيد

عبدالحميد محمد حسن الفقيه

عبدالعزيز السمامرة

عبدالله شحادة حمد الدويري

فراس بشارة هلسة

فرح نور الدين ابو كشك

قاسم ابو هضيب

مأمون اليازوري

محمد موسى حسن زعيتر

محمود محمد عبدالهادي

مريم يوسف ابراهيم السلايطة

نصر عبدالله سالم ابو سلعوم

نوره عبدالجليل المهيرات

وائل ذيب المصري

إنا لله وإنا إليه راجعون