خبرني - اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) باستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لشراء ذمم آلاف الصحفيين.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "اشترت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ذمم آلاف الصحفيين بأموال دافعي الضرائب"، معلقا على منشور يفيد بأن الوكالة مولت أكثر من 6200 صحفي و707 مؤسسات إعلامية و279 منظمة غير حكومية معنية بالإعلام خلال فترة تولي سامانثا باور إدارتها.

وتأتي تصريحات ماسك عقب إعادة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق الموقع الإلكتروني للوكالة ونشر 248 وثيقة داخلية تتعلق بأنشطتها في مجال مكافحة التضليل الإعلامي واتصالاتها بشركات التكنولوجيا.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، قد اتهم الوكالة بممارسة ممنهجة لمحاربة حرية التعبير وغسل أدمغة الناس لإقناعهم بمزايا فرض الرقابة على "الروايات المعارضة"، وتصنيف المواد الإعلامية غير الملائمة لها على أنها معلومات مضللة.

من جانبها، اعتبرت باور في تصريحات لموقع "ديفكس" في 25 نوفمبر أن الوثائق المنشورة انتقيت لأغراض سياسية، وأنها لا تثبت الاتهامات الموجهة إلى الوكالة بالاحتيال وإساءة استخدام الأموال.

كما طالب عضوا الكونغرس الديمقراطيان جين شاهين وغريغوري ميكس الإدارة الأمريكية بتقديم إيضاحات بشأن النشر الانتقائي للوثائق، محذرين من الكشف عن معلومات شخصية وحساسة.

وفي 3 فبراير 2025، علقت الإدارة الأمريكية فعليا أنشطة الوكالة، التي كانت إحدى أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وممارسة النفوذ في دول أخرى.