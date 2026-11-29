خبرني - يرتقب أن يلتقي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد خصمه غادي آيزنكوت للتفاوض بشأن التشكيلة الوزارية الإسرائيلية، عقب اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال اتفاقا للتناوب على رئاسة الوزراء ضمن حكومة وحدة وطنية.

وكان نتنياهو شدد على أن هذا الاقتراح يكتسب أهمية وضرورة، خصوصا في ظل "تحديات" تواجهها إسرائيل، لا سيما على الصعيد الأمني.

فيما سارع آيزنكوت للتأكيد أنه يعتزم اختبار "جدية" حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

في حين قوبل اقتراح نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وطنية، برفض معارضيه، بمن فيهم مشاركون في ائتلاف آيزنكوت، إذ اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن لنتنياهو سجلا حافلا بالانقلاب على الاتفاقيات.

فهل سبق أن تولى نتنياهو حكومة تناوب وانقلب عليها؟

عام 2020، شكلت حكومة تناوب بين نتنياهو وبيني غانتس، بعد ثلاث جولات انتخابية متتالية. واتفق حينها على أن يتولى نتنياهو رئاسة الوزراء أولاً ثم يليه غانتس.

إلا أن الحكومة انهارت وسقطت بسبب احتدام الخلافات حول إقرار الميزانية العامة قبل الوصول إلى موعد التناوب.

ثغرة الموازنة

علما أن اتفاق الائتلاف المبرم بين نتنياهو وغانتس في أبريل 2020 كان نص على إقرار موازنة عامة لمدة عامين (2020 و2021). لكن الخلاف نشب لاحقاً حول مدة الموازنة، حيث أصر نتنياهو وحزب الليكود على إقرار موازنة لعام واحد فقط (2020)، مبررين ذلك بحالة عدم اليقين الاقتصادي التي فرضتها جائحة كورونا في ذلك الوقت، والحاجة إلى مرونة مالية لمواجهة تداعيات الأزمة.

في المقابل تمسّك غانتس وحزبه "أزرق أبيض" بنص الاتفاق القاضي بإقرار موازنة لعامين، متهمين نتنياهو بتعمد المماطلة في تمرير موازنة 2021 لاستغلال الثغرة القانونية التي تمنحه حق حل الكنيست دون تسليم رئاسة الحكومة لغانتس.

إذ بموجب اتفاق التناوب، كان من المقرر أن يتولى غانتس رئاسة الوزراء خلفاً لنتنياهو في نوفمبر 2021. ونص الاتفاق حينها على أن حل الكنيست بمبادرة من نتنياهو يترتب عليه تلقائياً انتقال رئاسة الحكومة إلى غانتس، باستثناء وحيد ألا وهو " فشل الكنيست في إقرار الموازنة بحلول الموعد القانوني النهائي"، حيث يُحلّ الكنيست عندها تلقائياً وتُجرى انتخابات مبكرة، مع بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية.

"مناورة سياسية"

وهو ما حصل لاحقاً، فيما رأى معارضو نتنياهو في تعطيله للموازنة مناورة سياسية للتهرب من تنفيذ اتفاق التناوب، تزامناً مع بدء جلسات محاكمته في قضايا الفساد.

يذكر أن أول حكومة تناوب شهدتها إسرائيل كانت بين 1984 و 1988، حيث تولى حينها شمعون بيريز (حزب العمل) رئاسة الوزراء في السنتين الأوليين، ثم سلم المنصب لإسحاق شامير (حزب الليكود) في السنتين التاليتين، وقد التزم الطرفان بالاتفاق حتى نهايته.



كذلك اتفق نفتالي بينيت ويائير لابيد على التناوب؛ بين عامي 2021 و2022 إذ تولى بينيت المنصب أولاً، وعندما تفكك الائتلاف وتقرر الذهاب لانتخابات مبكرة في منتصف 2022، انتقلت رئاسة الحكومة مؤقتاً إلى لابيد بصفته رئيس الوزراء البديل حتى إجراء الانتخابات.

يذكر أن نتنياهو كان أعلن أمس السبت، أنه مستعد للسماح لمنافسه آيزنكوت بتولي منصب رئيس الوزراء أولا، بموجب اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة، وذلك في إطار حكومة وحدة وطنية. وقال: "في الظروف العادية، كان يتعين عليّ قيادة حكومة الوحدة أو على الأقل تولي منصب رئيس الوزراء أولا ضمن اتفاق التناوب".

لكنه أضاف أنه قرر التخلي عن مبادئه من أجل منع تشكيل حكومة لن تكون قادرة على مواجهة الخطر الوجودي الذي تواجهه إسرائيل.

كما أشار إلى أنه يتوقع الآن إجراء "مفاوضات جادة وسريعة" مع حزب "يشار" الوسطي الذي يتزعمه آيزنكوت.



وكان آيزنكوت قد قال مساء الجمعة الماضي إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات مع حزب الليكود اليميني المحافظ بزعامة نتنياهو، متهما ممثلي الحزب بالمماطلة والسعي إلى إجراء انتخابات جديدة.

لكن بعد اقتراح نتنياهو، كتب آيزنكوت مساء أمس على منصة إكس أن الجانبين يمكنهما إجراء مفاوضات في أقرب وقت ممكن إذا كان حزب نتنياهو يريد حقًا تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما أضاف أن أساس هذه المفاوضات هو اقتراح أرسله إلى نتنياهو منذ ما يقرب من أسبوع، ولم يرد عليه نتنياهو.

وكان حزب "يشار" جاء في المرتبة الثانية بعد حزب الليكود في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 27 أكتوبر. لكن رغم ذلك، كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بتشكيل الحكومة.

ومُنح آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر المقبل لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة 14 يوما إضافية.