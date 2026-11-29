خبرني - في ظل التوتر المستمر بين إيران والولايات المتحدة مع عدم التوصل حتى الآن لاتفاق ينهي الحرب التي تفجرت في فبراير الماضي، صعّد الجيش الإيراني هجماته ضد سفن الشحن في مضيق هرمز، فيما واصلت القوات الأميركية حصارها للموانئ الإيرانية.

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن "3 ناقلات نفط عطّلت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها في مضيق هرمز، واشتعلت النيران في إحداها بعد اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى شلّ حركتها، فيما غيّرت الناقلتان المرافقتان مسارهما وعادتا باتجاه الخليج العربي"، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".

إلى ذلك، أشار إلى "إصابة شخصين وفقدان ثالث في هجوم بمسيرة أميركية على قارب قبالة سيريك جنوبي إيران فجراً".

ضربات مزدوجة

وكانت ست سفن على الأقل تعرضت لضربات إيرانية مزدوجة خلال الشهرين الماضيين، في ظل لجوء طهران إلى تكتيكات أكثر عدوانية لوقف ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز".

في حين وصف مستشارون في الأمن البحري هذه الاستراتيجية باسم "الضربة المزدوجة" (Double Tapping)، معتبرين أنها تندرج ضمن حملة متواصلة استهدفت السفن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث بلغت الهجمات أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير.



وقال بعض مسؤولي شركات الشحن إن هذه الضربات تمثل استراتيجية إيرانية متعمدة تهدف إلى إخراج السفن من الخدمة وتعطيل عمليات الإنقاذ والإصلاح.

وقال أحد التنفيذيين في قطاع ناقلات النفط: "يبدو أن الهدف هو إيقاف السفن وتعطيلها"، مؤكداً أن "ما تفعله إيران متهور وقد يؤدي إلى سقوط قتلى".

أكثر من 50 هجوماً بشهرين

رغم تلك الهجمات، أظهرت بيانات نشرتها "لويدز ليست"، الخميس الماضي، أنه رغم تسجيل أكثر من 50 هجومًا على السفن خلال أكتوبر ونوفمبر، فإن عدد الرحلات الداخلة إلى هرمز بلغ مستوى قياسياً بعد اندلاع الصراع عند 237 رحلة في أكتوبر.

كما سجلت حركة سفن البضائع السائبة ارتفاعًا تدريجيًا، إذ تضاعف عدد عبورها تقريبًا مقارنة بالأشهر الأولى من الصراع، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

واتبعت معظم السفن مسارًا ملاصقًا للساحل العماني تحت حماية البحرية الأميركية، رغم تحذيرات إيران من أنها قد تتعرض للاستهداف.

أما على الجانب الإيراني فمن بين العدد المحدود جداً من السفن التي ما زالت تعبر المضيق، كانت ربعها على الأقل سفنًا صينية، بحسب بريدجيت دياكون، مديرة الأبحاث في "لويدز ليست".

في المقابل، تواصل واشنطن فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. وقال الجيش الأميركي، مساء الجمعة، إنه "عطّل سفينة تجارية في خليج عُمان بعدما حاول طاقمها خرق الحصار البحري الأميركي، رغم تلقيه تحذيرات متعددة".

يذكر أن المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني عبر الوسطاء لا تزال متعثرة، وسط استمرار التهديدات والتحذيرات المتبادلة، فيما تواصل طهران المطالبة بـ"إدارة معينة" لمضيق هرمز، وهو ما رفضته واشنطن وغيرها من الأطراف الدولية والإقليمية سابقاً.