خبرني - انضم أول مرضى في المملكة المتحدة إلى تجربة سريرية عالمية تختبر علاجا خلويا جديدا، يستهدف مساعدة المصابين بسرطان الميلانوما المتقدم الذين لم تعد أورامهم تستجيب للعلاج المناعي.

ويأتي هذا التطور بعد أن أظهرت دراسات مبكرة أن العلاج الجديد قد يمنح نتائج أفضل بكثير من العلاجات التقليدية، خصوصا لدى المرضى الذين لم تعد أمامهم خيارات فعالة كثيرة.

مرحلة صعبة بعد فشل العلاج المناعي

يقول الأطباء إن المرضى الذين يصلون إلى هذه المرحلة يكونون في وضع شديد الصعوبة، إذ يفشل نحو ثلثي المصابين بالميلانوما المتقدمة في الاستفادة من العلاج المناعي الحالي.

وقال الدكتور يين وو، استشاري الأورام الطبية، إن الوصول إلى هذه المرحلة يعني أن الخيارات العلاجية تصبح محدودة للغاية، وإن معظم المرضى في هذه الحالة يفقدون الأمل في وجود علاج فعّال. وأضاف أن بعض المرضى يمكن إنقاذهم عبر خطوط علاج إضافية، لكن النسبة تبقى محدودة جدا.

كيف يعمل العلاج الجديد

العلاج الجديد، الذي يحمل اسم anzu-cel، يعتمد على أخذ خلايا T من جهاز المناعة لدى المريض ثم إعادة برمجتها في المختبر لتتعرف على الخلايا السرطانية وتهاجمها.

ويستهدف هذا العلاج جزيئا يسمى PRAME، وهو موجود لدى نحو 95٪ من مرضى الميلانوما الجلدية، بينما يظهر بشكل محدود في معظم الخلايا السليمة.

وعندما تعاد هذه الخلايا إلى جسم المريض، فإنها ترتبط بشكل انتقائي بالخلايا السرطانية التي تحمل هذا الجزيء، ما يمنح العلاج قدرة على استهداف الورم بدقة أكبر.

نتائج أولية مشجعة

تشير البيانات المبكرة إلى أن العلاج قد يحقق نتائج تتجاوز بكثير ما توفره العلاجات القياسية. فبينما لا تتجاوز فرص البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل لدى من يفشلون في العلاج المناعي من الخط الأول نحو 10٪، قد ترتفع نسبة الاستجابة مع هذا العلاج إلى ما بين 50 و60٪، بحسب ما أوضحه الأطباء المشاركون في الدراسة.

كما أن كثيرا من المرضى المستجيبين قد يستمر تحسنهم من عدة أشهر إلى سنوات.

تجربة دولية واسعة

يقود الجانب البريطاني من التجربة كل من كلية كينغز لندن ومستشفى غايز وسانت توماس التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ومن المتوقع أن تشمل الدراسة نحو 400 مريض حول العالم، بينهم عشرات المرضى في المملكة المتحدة.