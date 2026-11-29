خبرني - تبدأ المملكة اعتبارا من الأحد بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتبعها حالة جوية أكثر تأثيرا ومنخفض جوي اعتبارا من مساء الاثنين، وسط توقعات باستمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وقال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان، إن درجات الحرارة تنخفض الأحد بنحو 5 درجات مئوية، وتكون الأجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وأضاف الشرعان لـ"المملكة" أن فرص هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر تبدأ اعتبارا من ساعات الصباح الباكر، وتتركز في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية، وقد يصحبها الرعد أحيانا، لا سيما في المناطق الشرقية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، خصوصا في مناطق البادية، فيما يُتوقع تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 21 و9 درجات مئوية، وفي غرب عمّان بين 19 و8، وفي المرتفعات الشمالية بين 18 و8، وفي مرتفعات الشراة بين 21 و7، وفي مناطق البادية بين 22 و9، وفي مناطق السهول بين 21 و7، وفي الأغوار الشمالية بين 27 و17، وفي الأغوار الوسطى بين 27 و15، وفي الأغوار الجنوبية بين 26 و12، وفي البحر الميت بين 27 و15، وفي خليج العقبة بين 27 و15 درجة مئوية.

وتستقر الأجواء نسبيا الاثنين، مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتكون لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

لكن المملكة تقترب مساء الاثنين من منخفض جوي، إذ يُتوقع أن تبدأ الهطولات المطرية في جنوب المملكة، بما فيها مدينة العقبة، وقد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد، قبل أن تمتد تدريجيا إلى باقي المناطق.

وحذر الشرعان من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة مساء الاثنين وخلال الليل، مبينا أن الهطولات تستمر حتى ساعات الصباح الباكر الثلاثاء، مع تجدد فرص الأمطار في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع احتمال هطول زخات من المطر خلال ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا.

وأشار الشرعان إلى أن الأربعاء والخميس والجمعة ستشهد أجواء ماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، مع احتمال غزارة الأمطار في بعض الفترات.

وأوضح أن أبرز ما يميز الحالة الجوية المرتقبة طول فترة تأثيرها، الأمر الذي قد يسهم في تجميع كميات من الأمطار وزيادة معدلات الهطول.