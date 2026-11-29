خبرني - شهدت شوارع العاصمة عمّان، صباح الأحد، كثافة في الحركة المرورية بالتزامن مع بداية الأسبوع وعودة الموظفين والطلبة إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، فيما تسير الحركة بانسيابية على معظم الطرق، باستثناء أثر مروري محدود نجم عن تعطل مركبة عند إشارة الإقليم، جرى التعامل معه وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير، النقيب محمد الدروبي، في حديثه لـ"المملكة"، إن مركبة تعطلت بعد إشارة الإقليم باتجاه دوار ضاحية الأقصى، ما أثر على مسارب الإشارة الضوئية، قبل أن تتمكن كوادر السير من رفعها بواسطة الونش، فيما عملت غرفة التحكم ورقباء السير في الموقع على تنظيم الحركة وإعادة انسيابيتها.

وأوضح الدروبي أن الحركة المرورية تشهد نشاطا وكثافة على الطرق المؤدية من المحافظات إلى مركز العاصمة، بالتزامن مع بداية الدوام، مشيرا إلى تعزيز محيط المدارس والجامعات برقباء السير لتسهيل حركة المركبات وضمان وصول الطلبة والموظفين إلى وجهاتهم بأمان.

وفي استعراضه لحالة الطرق، أشار إلى أن شارع الاستقلال يشهد حركة انسيابية من بعد جسر القصور باتجاه جسر الظاهر ونفق الداخلية وجسر المخابرات، فيما يشهد طريق المطار كثافة مرورية للسير القادم من جسر الإرسال باتجاه جسر الأمير حسين ونفق الملتقى، مع استمرار عمل رقباء السير على تنظيم المسارب وتنشيط الحركة.

وعلى مداخل العاصمة الشمالية، تشهد منطقة دوار صويلح ونفق صويلح نشاطا مروريا للقادمين من محافظات الشمال باتجاه الإشارات الضوئية، فيما تسير الحركة على الجسر الثامن بالاتجاهين بانسيابية، مع تنظيم مسارب الإشارات الضوئية وتحديد توقيتاتها وفق حجم الحركة المرورية.

وفي شارع صرح الشهيد، عادت الحركة إلى طبيعتها على مسارب الإشارات الضوئية بعد معالجة الأثر المروري الناتج عن تعطل المركبة عند إشارة الإقليم، فيما يشهد دوار خلدا ونفقه باتجاه دوار المدينة الطبية كثافة مرورية، مع وجود رقباء السير لتنظيم الحركة والمحافظة على خلو حرم الدوار من المركبات.

وفي محيط الجامعة الأردنية، تشهد الطرق كثافة مرورية للقادمين من نفق الصحافة باتجاه جسر الجامعة، ومن شارع خليل الساكت باتجاه دوار الواحة، وكذلك في الاتجاه المقابل، فيما تسير الحركة بانسيابية. كما يشهد الدوار الرابع كثافة مرورية للقادمين من نفق الرابع ومن جهة التاج مول باتجاه المخابرات، إضافة إلى الحركة القادمة من شارع زهران من الدوار الخامس نزولا باتجاه الدوار الرابع.

وأشار الدروبي إلى أن غرفة عمليات إدارة السير تتابع الحركة المرورية من خلال كاميرات الأداء الشرطي ونظام الخرائط، لتحديد مواقع الازدحامات وتوجيه رقباء السير إلى الميدان، والتعامل مع أي عائق أو طارئ فور حدوثه.

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور واتباع إرشادات رقباء السير، وإعطاء حق الأولوية عند الخروج من التقاطعات الفرعية إلى الشوارع الرئيسية، والالتزام بالمسرب الأيمن، محذرا من مخالفة المسارب واتخاذ المسرب الخاطئ، خصوصا عند مداخل الجسور والأنفاق وعلى حرم الإشارات الضوئية.

وأكد أن مخالفة المسارب من المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وتعيق انسيابية الحركة، مشددا على أهمية الالتزام بالمسارب المخصصة والتباعد بين المركبات حفاظا على السلامة المرورية.