خبرني - صرف البنك الدولي 361.13 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار مخصصة لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية التزويد في الأردن، فيما ارتفعت وفورات التكاليف والإيرادات الإضافية لشركة الكهرباء الوطنية إلى 188.39 مليون دينار.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، رصدته "المملكة"، بلغت نسبة صرف التمويل نحو 72.2%، فيما حافظ البرنامج على تقييم "مرض" في التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافه الإنمائية ومستوى التنفيذ العام، والتقدم في كفاءة قطاع الكهرباء رغم تحديات الاستدامة المالية.

ويتوزع تمويل البرنامج على قرضين، قيمة كل منهما 250 مليون دولار، أقر البنك الأول في آذار 2023، فيما أقر التمويل الإضافي في نيسان 2025، إذ صرف البنك كامل قيمة القرض الأول، و111.13 مليون دولار من التمويل الإضافي، بنسبة صرف بلغت 44.45%، فيما تبلغ قيمة التمويل غير المصروف نحو 138.88 مليون دولار.

ويستمر تنفيذ البرنامج حتى نهاية شباط 2028، ويهدف إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، والحفاظ على موثوقية التزويد بالكهرباء وإمدادات الطاقة المتجددة، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية وإدارة المخاطر المالية في القطاع.

- وفورات مالية وإيرادات إضافية

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر وفورات التكاليف والإيرادات الإضافية لشركة الكهرباء الوطنية بنسبة 17.8%، من 159.92 مليون دينار في قراءة نيسان الماضي إلى 188.39 مليون دينار في قراءة أيلول، بزيادة بلغت 28.47 مليون دينار.

وأشار البنك الدولي إلى أن تعديل تعرفة التزويد بالجملة لشركة الكهرباء الوطنية أسهم في تحقيق وفورات بلغت 16.9 مليون دينار خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب استمرار الشركة في تلقي عوائد التعدين المستحقة من مشروع العطارات شهريا.

ويستهدف البرنامج تحقيق وفورات في التكاليف وإيرادات إضافية للشركة بقيمة 155 مليون دينار خلال عام 2027، ضمن نتيجة مرتبطة بمخصصات تمويلية تبلغ 20 مليون دولار.

- الطاقة المتجددة وموثوقية التزويد

وبلغت حصة الطاقة المتجددة في مزيج التزويد بالكهرباء في الأردن 27% في أيلول الماضي، متجاوزة الحد الأدنى المستهدف ضمن البرنامج والبالغ 26%.

وارتفعت إمدادات الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة النقل بنسبة 12.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ 2,333.52 غيغاواط ساعة، مقارنة مع 2,072 غيغاواط ساعة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

كما انخفض مؤشر عدد انقطاعات خدمة الكهرباء لكل مشترك بنسبة 32.4% مقارنة بنهاية عام 2022، ليبلغ 0.23 في أيلول الماضي، مقابل 0.34 في نهاية عام 2022، ودون السقف المستهدف البالغ 0.5.

- قدرات توليدية جديدة

وكشف البنك الدولي عن بدء شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية إجراءات لتأمين قدرات جديدة لتوليد الكهرباء تبلغ 1,600 ميغاواط.

وتشمل هذه القدرات وحدتي توليد باستخدام توربينات الغاز ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية تبلغ 1,400 ميغاواط، إضافة إلى 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتندرج المشاريع ضمن المخطط الرئيسي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2023، في إطار توجهات تراعي هدف رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج التزويد بالكهرباء إلى 31% على الأقل بحلول عام 2030.

- الاستدامة المالية

وأظهر التقرير ارتفاع نسبة تحويل الأرصدة القائمة لسلف وزارة المالية وقروض وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشركة الكهرباء الوطنية، المحددة كما في نهاية عام 2022، إلى حقوق ملكية في الشركة، من 15% في نهاية عام 2025 إلى 20% في نهاية حزيران 2026، مقابل مستهدف يبلغ 30% بنهاية عام 2027.

ورغم التقدم المحرز، صنف البنك الدولي هذا المؤشر ومؤشر انتظام الجهات الممولة من الموازنة العامة في سداد فواتير الكهرباء بأنهما خارج المسار المحدد.

وأشار التقرير إلى استمرار تحديات الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، في ظل بلوغ خسائرها المتراكمة عدة أضعاف رأس مالها، وما أثير بشأن ذلك من عدم يقين جوهري يتعلق باستمرارية الشركة.

وصنف البنك الدولي 5 من أصل 10 مؤشرات مرتبطة بصرف تمويل البرنامج بأنها متحققة، ومؤشرين بأنهما متحققان جزئيا، ومؤشرين بأنهما خارج المسار المحدد، فيما لم يحن موعد استحقاق مؤشر واحد.

وأبقى البنك الدولي على تقييم المخاطر الإجمالية للبرنامج عند مستوى "كبير"، رغم التقدم المحرز في تنفيذه وتحقيق أهدافه الإنمائية.