خبرني - أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن الملك تشارلز الثالث التقى بالأمير هاري في لقاء خاص وسري في بالمورال باسكتلندا في 17 أكتوبر 2026، وذلك في محاولة للحفاظ على "شعرة معاوية" بينهما.

وذكرت صحيفة "التلغراف" أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الطرفان وجها لوجه منذ عودة دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة.

ووفق الصحيفة البريطانية، استمتع دوق ساسكس بأول لقاء خاص له مع الملك منذ عودته إلى المملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الأمير هاري سافر إلى اسكتلندا الشهر الماضي لقضاء بعض الوقت مع والده في بالمورال.

وأشار المصدر ذاته أن الدوق وزوجته حظيا سابقا بحفل شاي خاص مع كل من الملك والملكة في هايغروف خلال عودتهما القصيرة إلى المملكة المتحدة في يوليو.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع الأخير الذي نشرته صحيفة "ذا صن" لأول مرة، عُقد في عطلة نهاية الأسبوع التي بدأت في 17 أكتوبر.

وامتنعت المصادر عن الكشف عما دار بين الأب ونجله على الرغم من أن أحد المصادر قال إن هناك "رغبة في دفع العلاقات للأفضل".

وقالت الصحيفة إنه من المعلوم أن أطفال هاري وميغان كانوا في عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر في ذلك الوقت، ومع ذلك، امتنع متحدث باسم الملك والأمير هاري عن التعليق.

وفي المقابل، أُفيد بأن دوق ودوقة ساسكس عادا إلى بريطانيا لأن هاري أراد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وجاء الاجتماع الخاص بعد يومين من اتهام هاري وميغان بمزاحمة الملك على الأضواء والتغطية الإعلامية عندما زارا في أول ظهور علني مشترك لهما مدينة نوتنغهام بعد عودتهما إلى بريطانيا، في اليوم نفسه الذي افتتح فيه الملك تشارلز والملكة كاميلا الدورة السابعة للبرلمان الويلزي في كارديف.

وبعد عدة أيام، في 21 أكتوبر، انضم الملك إلى كاميلا وكيت وويليام في زيارة الدولة العمانية في قلعة وندسور، أثناء استضافة العائلة المالكة للعمانيين، تم نشر مقابلة أجراها هاري في الولايات المتحدة مع مجلة GQ.

وقال هاري في المقابلة: "مع كل ما يحدث في العالم، فإن أهم شيء هو المصالحة.. فالندوب تبقى إلى الأبد، وطي الماضي، هو ما أشجع الجميع على القيام به".

وتابع قائلا: "بالنسبة لي، هناك ما يكفي من الدراما في العالم وما يكفي من الدراما في حياة الناس للاستمرار في التعامل مع مشاكل العائلة".

وأضاف: "بعض الناس لا يريدون أن تنجح الأمور. أما أنا فأسعى لكي تنجح".

وبعد بضعة أيام، كان والد ميغان توماس ماركل الأب، يخضع للتحقيق في الفلبين بشأن مزاعم تتعلق بصور جنسية لأطفال.

وأوضحت الصحيفة أن تشارلز وكاميلا انطلقا في جولة ملكية لجزر الكاريبي: جزر البهاما، وغيانا، وأنتيغوا وبربودا لمدة ثمانية أيام، فيما بقي هاري بعيدا عن الأضواء إلى حد كبير خلال الجولة.

كما أفاد المصدر ذاته بأنه لم تتم دعوة دوق ودوقة ساسكس للانضمام إلى العائلة المالكة في عيد الميلاد.

وأثارت عودة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى بريطانيا، بعد 6 سنوات من تخليهما عن مهامهما الملكية، ، تساؤلات بشأن مستقبل علاقتهما بالعائلة المالكة.

وسلطت تحليلات الضوء على التحديات التي تفرضها عودة دوق ودوقة ساسكس من الولايات المتحدة، في ظل سعيهما إلى الاضطلاع بدور مستقل في الحياة العامة مع الاحتفاظ بألقابهما الملكية، وسط مخاوف من منافستهما أفراد العائلة الذين يضطلعون بمهام رسمية.

وتطرح عودة هاري وميغان إلى الحياة العامة في بريطانيا تحديا آخر أمام قصر باكنغهام، إذ ترى "نيويورك تايمز" أن القصر، وإن كان قادرا على التحكم في وضع الزوجين داخل المؤسسة الملكية، فإنه لا يقوى على الحد من حضورهما الإعلامي.