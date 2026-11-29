تثير مشاريع السدود الاثيوبيّة على نهر النيل شكوكاً عند جوارها ؛ حول توقيتها أكثر من جدواها وحاجة الاثيوبيّين لها ؛ بالذات مصر والسودان . تفكيك المشهد ؛ يجب أن يغادر طبيعته المائيّة نحو البحث عن موقع التحرّكات الإثيوبي في مقياس سياسة المنطقة الحالية .

يجد هذا البحث شارة انطلاقه عند دعوة اثيوبيا _ التي تجدّدت _ إلى حوار سوداني ؛ رفضته سودان البرهان ؛ الذي يحاول الإسراع في مشوار عدم التوقّف نحو فرض سلطته ؛ التي باتت تواجه خطراً مع سياسات الولايات المتحدة ، تضاعف هذا الخطر بعد فشل ترمب في إيران .

إذا أردنا فهم المشهد بضمّ عناصر التقاطع بين زواياه التي لا تترك جانباً مخاوف أديس أبابا من اندفاع مصري " متهوّر " كما حصل مع السعوديّة ؛ يدفع بقوّة مقاتلة نحو السودان ؛ في خطوة تبدو وكأنها ضغط على اثيوبيا التي تدعم قوات حميدتي ، تحاول اثيوبيا تفويت ضرورتها .

التحرّك الاثيوبي يُلمح من زاوية اخرى إلى خيط إسرائيلي يدخل على خط التحوّط ، لا لأجل تكتّل مصري سوداني في مواجهة اثيوبيا ، ولا لأجل حماية حقوق الأطراف المائيّة ، التداخل الإسرائيلي في العلاقات بين إسرائيل من جهة واثيوبيا والسودان ومعهما مصر من جهة ثانية ، كان محرّكا لتركيا للّعب بذات الإتجاه ، دخلت تركيّا مؤخّراً مع اثيوبيا في علاقات تبدو وكأنّها تجاريّة أو مناخيّة وما إلى ذلك ، لكنّها تنظر بعين الهيمنة على بسط نفوذ يكمّل علاقتها بالسودان ويقف ضاغطا على الولايات المتحدة من خلال مضايقة اسرائيل .

التحرّك الإسرائيلي هذا لن يكون موفّقا دون وسيط يحمي مغامرة إسرائيل في مواجهة ردّة فعل قد تدفعها قوى شعبيّة محليّة وإن كانت مسيّسة . عند فهم علاقة اثيوبيا بالدعم السريع ، ودعم الإمارات لهذه القوّة ، وعلاقة هذه وتلك بإسرائيل ؛ يمكن فهم تخوّف الإمارات ذاتها من تمدّد إسلامي ترأس قافلته وتحاول توجيهها تركيا أردوغان ؛ التي تحافظ على علاقة متزامنة مع البرهان .

أضف الى عمليّة التقاطع هذه : تقارير تحدّثت عن تدريبات إسرائيليّة لعناصر الدعم السريع ، سيّما في المجال السيبراني ، وحديث مسؤولين خليجيّين عن علاقات عربيّة إسرائيليّة ، بعضها في العلن وبعضها الآخر في الخفاء.

قطع الطريق التركي ، والخوف من تأزيم مناطق الصراع ؛ بطريقة تذهَلُ فيها إسرائيل عن حرب إيران أكثر من ذهولها هذا ، مع تغيّر فكرة ترمب عن هذه الحرب بمقدار 360 درجة بفضل الفشل الاستخباري الإسرائيلي – الأمريكي ؛ يدفع إلى ألاعيب المماطلة والتعويم والتأجيل ؛ التي ربّما تُزيل بعض ضباب المفاجآت .

