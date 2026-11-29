خبرني - بعد 20 عاما على إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يكشف محققه الأمريكي السابق جورج بيرو، الذي أمضى معه 6 أشهر بعد اعتقاله، كيف أساءت واشنطن فهم شخصيته وحساباته السياسية، وكيف أسهمت تلك التصورات الخاطئة في قرارات قادت إلى حرب العراق وتداعياتها.

في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يستعيد المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) جورج بيرو، تجربته بوصفه المحقق الرئيسي مع صدام حسين لمدة 6 أشهر بعد اعتقاله، وهي الفترة التي أتاحت له الاقتراب من شخصية الرئيس العراقي السابق أكثر من أي مسؤول أمريكي آخر، على حد قوله.

كان يتولى الترجمة خلال فحوصات صدام الطبية اليومية، ويقضي معه معظم الصباحات في أحاديث مطولة باللغة العربية، سواء أثناء احتساء القهوة أو خلال فترات ممارسته للتمارين الرياضية. وقال "لقد أمضيتُ مع صدام حسين وقتا أطول من أي أمريكي آخر حتى قال لي ذات مرة: أنت تعرفني أكثر مما يعرفني ابنيّ".

اختزال شخصية صدام

ويقول بيرو إن الرجل الذي عرفه عن قرب كان مختلفا إلى حد كبير عن الصورة التي رسمتها أجهزة الاستخبارات والمحللون الأمريكيون، موضحا أن التفسيرات السائدة اختزلت شخصيته في قوالب نفسية وسياسية، وتجاهلت تناقضاته وتعقيدات رؤيته للأحداث، ولا سيما في الشرق الأوسط.

ويرى المحقق السابق أن سوء فهم واشنطن لشخصية صدام لم يكن مجرد خطأ في تقدير طباعه، بل أسهم في سلسلة من الحسابات الخاطئة، بما فيها الاستنتاجات المتعلقة بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وفهم تأثير الإنذارات والتهديدات الأمريكية عليه.

ويشير إلى أن أحد التقيمات النفسية التي أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية وصف صدام بأنه يعاني "نرجسية خبيثة" و"ذاتا جريحة" بسبب طفولته الصعبة، واعتبره سائرا في مسار رسالي، كما نسب إليه الإعجاب بشخصيات مثل ماو تسي تونغ وفيدل كاسترو وجمال عبد الناصر. لكن بيرو يقول إن هذه الصورة لم تكن دقيقة؛ فصدام كان قوميا عراقيا شديد الدهاء، ينظر إلى العالم من منظور القوة والضعف، ويرى نفسه امتدادا لتقاليد الملوك القدماء مثل حمورابي وسرجون.

يعرف كيف يناور ويستغل ضعف الآخرين

ويصف بيرو صدام بأنه حاكم مستبد وعنيف، لكنه لم يكن مجرد شخصية تحركها النرجسية أو الأوهام النفسية؛ فقد كان، بحسب وصفه، أقرب إلى زعيم مافيا يمتلك الدبابات والصواريخ، يدير نظاما فاسدا وقاسيا، ويعرف كيف يناور ويستغل نقاط ضعف الآخرين.

ويقول إن صدام كان يغضب بوضوح عندما يقارنه أحد بزعماء القرن العشرين، مثل عبد الناصر أو ستالين أو هتلر، لأنه كان يرى نفسه قائدا مختلفا يستمد شرعيته من القوة والهوية العراقية، لا من تقليد نماذج سياسية أخرى.

كما يلفت إلى أن المحللين الأمريكيين لم يفهموا دوافعه الثقافية والاجتماعية، ومنها أهمية الشرف العائلي والقبلي في الثقافة العراقية، ورغبته القوية في التعليم والثقافة. فقد ظل أميا حتى سن العاشرة، ثم هرب من منزله للالتحاق بالمدرسة، وأصبح لاحقا يكتب الروايات والقصائد رغبة في الظهور بمظهر المثقف الموسوعي. أما قصوره الفخمة، فعلى الرغم من أنها عكست نزعة استعراضية، فقد كانت أيضا مشروعات عامة ظاهرة للعيان.

رسائل متناقضة مهدت للحرب

ويحمّل بيرو الإدارة الأمريكية جانبا من المسؤولية عن سوء الفهم الذي سبق الحرب، مشيرا إلى أن واشنطن لم تتواصل مع صدام بصورة مباشرة وواضحة عبر مسؤولين كبار، بل أوصلت إليه رسائل متناقضة عن طريق وسطاء، وكان يتعرف أحيانا إلى المواقف الأمريكية من خلال وسائل الإعلام، الأمر الذي زاد من سوء تقديراته.

ويذكّر بأن الولايات المتحدة كانت قد أقامت علاقات وثيقة مع نظام صدام خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقدمت له معلومات استخباراتية ساعدته في حربه ضد إيران. ففي عام 1984، وبعد استخدام العراق الأسلحة الكيميائية في تلك الحرب، نقل دونالد رامسفيلد، الذي كان مبعوثا أمريكيا خاصا إلى الشرق الأوسط، رسالة تصالحية إلى صدام، تؤكد رغبة واشنطن في تحسين العلاقات الثنائية بالوتيرة التي يختارها العراق.

لكن الموقف الأمريكي تغير عام 1990، عندما هدد صدام الكويت، إذ لجأت واشنطن إلى الإنذارات العلنية، ولم ترسل مبعوثين رفيعي المستوى لمحاولة التوصل إلى تسوية إلا في اللحظات الأخيرة.

ويقول بيرو إن صدام كان مقتنعا بقدرات الاستخبارات الأمريكية على اعتراض اتصالاته، ولذلك نادرا ما استخدم الهاتف بعد عام 1990، ولم يلمس جهاز حاسوب قط. وكان يعتقد أن واشنطن تعرف أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل، لكنه تعمد الإيحاء بامتلاكها لتخويف إيران.

خصم لا يمكن إقناعه بسهولة

وخلال أحاديثهما اليومية، التي كانت تجري بالعربية، لمس بيرو قدرة الرئيس العراقي السابق على متابعة التفاصيل وتحليل التطورات الإقليمية؛ فقد حذر من أن إيران ستُشكل يوما تهديدا عسكريا للمنطقة والعالم، وهو ما يرى المحقق أن التطورات اللاحقة أكدته.

كما تحدث صدام عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة جعلت العراق عدوا لها لأسباب اقتصادية، وربط غزو العراق برأيه بأن الحرب في أفغانستان لم تكن تحقق أرباحا كافية للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي. وانتقد كذلك توظيف القضية الفلسطينية، بما في ذلك من جانب دول عربية، على حساب الفلسطينيين أنفسهم.

ويؤكد بيرو أن صدام كان شديد التلاعب، لكنه امتلك ذكاء اجتماعيا وقدرة على قراءة الآخرين، حتى إنه استطاع كسب ود الحراس العسكريين الأمريكيين، وكان يتعمد أحيانا إرباك المترجمين بالتحدث بسرعة أو ببطء، أو باستخدام نظرات محسوبة، كما كان يختار الموضوعات التي يريد مناقشتها ويتجنب ما لا يرغب في الإجابة عنه.

الدرس الأهم فهم الخصوم

ويخلص المحقق السابق إلى أن الدرس الأهم من تجربته مع صدام لا يتعلق بتبرئة الرجل أو التقليل من جرائمه، فقد كان طاغية سجن خصومه وعذّبهم وقتلهم، واستخدم الأسلحة الكيميائية ضد أعدائه وشعبه، وأرسل مئات الآلاف من الرجال إلى الموت. لكنه يرى أن فهم الخصوم يظل شرطا أساسيا لاتخاذ قرارات سياسية وعسكرية سليمة.

ويحذر من أن خطر إساءة فهم الخصوم لا يزال قائما في عالم تتزايد فيه تحديات التضليل والحروب السيبرانية والتلاعب بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن قادة الولايات المتحدة لا ينبغي أن يفترضوا أن خصومهم، مثل إيران وروسيا والصين، سيتبنون وجهة النظر الأمريكية لمجرد أن واشنطن تعرضها عليهم، أو أنهم يسعون بالضرورة إلى إبرام اتفاقات وفق شروطها.

ويختتم بيرو بأن الولايات المتحدة تكبدت ثمنا باهظا لتحقيق تغيير النظام، وسيكون من المأساوي مضاعفة تلك التكلفة إذا لم تتعلم واشنطن دروس الماضي، ووقعت مجددا في أخطاء سوء تقدير خصومها.