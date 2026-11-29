خبرني - دعا زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إلى اجتماع الليلة لبدء مفاوضات جادة ومكثفة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد عرض نتنياهو توليه رئاسة الحكومة في بداية الولاية المقبلة، مقابل توليه منصب رئيس الوزراء البديل.

وقال آيزنكوت، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه مستعد لتقييم جدية نوايا حزب الليكود خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، داعيا نتنياهو وفريقه إلى لقاء لمناقشة الخطوط العريضة والقضايا السياسية.

وأضاف أنه نقل إلى نتنياهو مقترحا مفصلا عبر قناة سرية، يتضمن قضايا جوهرية، مؤكدا تقديم تنازلات كبيرة قبل توقيع أي اتفاق ائتلافي آخر، لكنه لم يتلق ردا بشأنها.

من جانبه، قال نتنياهو إنه مستعد للتنازل عن قيادة الحكومة رغم أن الليكود هو الحزب الأكبر، مبررا ذلك بما وصفه بالتهديدات الوجودية التي تواجه إسرائيل، وداعيا إلى تشكيل حكومة وحدة تضم جميع الأحزاب، مع التحذير من مشاركة الأحزاب العربية فيها.

ويأتي العرض في ظل تعثر المفاوضات بين الحزبين، إذ اتهم آيزنكوت الليكود بالمماطلة وإطالة أمد المفاوضات حتى انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة، بما قد يدفع إسرائيل إلى انتخابات جديدة.

وكان آيزنكوت قد تعهد بتشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة التي تنتهي في السادس من كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما لمرة واحدة.

ويواجه آيزنكوت صعوبة في ضمان أغلبية برلمانية، رغم حصول حزبه على اتفاقات ائتلافية مع حزبين حليفين، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وسط توقعات بدعمها الائتلاف من دون المشاركة فيه مباشرة.

وانتقد عدد من السياسيين مقترح نتنياهو، إذ اعتبر رئيس الكنيست ماتان كاهانا أنه يحاول كسب الوقت ودفع إسرائيل نحو انتخابات جديدة، فيما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد العرض بأنه محاولة احتيال، داعيا إلى تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت أولا، ثم بحث توسيعها لاحقا.